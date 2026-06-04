DeportesFútbol

Mundial 2026: dónde ver los últimos amistosos de España y Francia

Los españoles se enfrentarán a Irak y los franceses ante Costa de Marfil.

POR LA SEGUNDA. España se ilusiona con la selección que lidera Yamal y buscará reconsquistar el título conseguido en 2010.
POR LA SEGUNDA. España se ilusiona con la selección que lidera Yamal y buscará reconsquistar el título conseguido en 2010. FOTO TOMADA DE X.COM/SEFUTBOL
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • España y Francia disputan este jueves partidos amistosos ante Irak y Costa de Marfil como preparación para el Mundial 2026, transmitidos por ESPN y Disney+.
  • El equipo de Luis de la Fuente se presentará en La Coruña, mientras que la escuadra conducida por Didier Deschamps afrontará un duro examen físico y técnico en Nantes.
  • Estos compromisos clave de la fecha FIFA permitirán a ambas potencias europeas ajustar sus planteles y evaluar el funcionamiento colectivo antes de la Copa del Mundo.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 entra en su etapa de máxima ebullición. Este jueves, la agenda de TV traerá una serie de partidos amistosos, para ir calentando los motores. En acción, los que esperan con ansias la Copa del Mundo podrán ver en cancha a España y Francia, dos de las selecciones que siempre son candidatas a llevarse el título.

Por un lado, la selección española afinará sus piezas cuando se enfrente a Irak. El encuentro tendrá lugar en el estadio Riazor de La Coruña, un escenario que se vestirá de gala para evaluar el funcionamiento colectivo del equipo conducido por Luis de la Fuente.

Casi en paralelo, la escuadra francesa asumirá un examen con mucha exigencia física y técnica frente a Costa de Marfil. En esta oportunidad, Didier Deschamps trasladará su laboratorio al Stade de la Beaujoire, en Nantes, una sede histórica donde los campeones africanos prometen brindar batalla.

Agenda de amistosos previos al Mundial 2026

13: Eslovenia-Chipre (ESPN / Disney+)

14: Suecia-Grecia (ESPN / Disney+)

16: España-Irak (ESPN / Disney+)

16.10: Francia-Costa de Marfil (ESPN / Disney+)

21: República Checa-Guatemala (ESPN / Disney+)

23: México-Serbia (ESPN / Disney+)

Temas Mundial 2026 Selección española de fútbolSelección francesa de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¡Salió la lista!: El Flaco López se enteró en vivo de su citación al Mundial

"¡Salió la lista!": El Flaco López se enteró en vivo de su citación al Mundial

Brasil y el desafío de recuperar su identidad en el Mundial tras unas Eliminatorias críticas

Brasil y el desafío de recuperar su identidad en el Mundial tras unas Eliminatorias críticas

¿Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026?

¿Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026?

Quiénes son los debutantes, los veteranos y los récords que marcará el Mundial 2026

Quiénes son los debutantes, los veteranos y los récords que marcará el Mundial 2026

Sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026: hora, TV y bombos confirmados

Sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026: hora, TV y bombos confirmados

Lo más popular
“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia
1

“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial
2

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer
3

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Le negaron la libertad a “Piki” Orellana
4

Le negaron la libertad a “Piki” Orellana

El Niño avanza y cambiará el clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán más calor y lluvias este invierno?
5

El Niño avanza y cambiará el clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán más calor y lluvias este invierno?

Ranking notas premium
Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral
1

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

Argentina Hace II: sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur
2

"Argentina Hace II": sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde
3

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT
4

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

El alto poder de la gobernabilidad
5

El alto poder de la gobernabilidad

Más Noticias
Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Costas aparece en el radar de Boca y ya hubo un primer contacto con la dirigencia

Costas aparece en el radar de Boca y ya hubo un primer contacto con la dirigencia

Murió José Sanfilippo, leyenda de San Lorenzo y uno de los grandes goleadores del fútbol argentino

Murió José Sanfilippo, leyenda de San Lorenzo y uno de los grandes goleadores del fútbol argentino

Colapinto en el Gran Premio de Mónaco: los horarios y el cronograma para ver la Fórmula 1 este fin de semana

Colapinto en el Gran Premio de Mónaco: los horarios y el cronograma para ver la Fórmula 1 este fin de semana

“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia

“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Los cuatro jugadores que esperan el llamado de Scaloni para sumarse al Mundial

Los cuatro jugadores que esperan el llamado de Scaloni para sumarse al Mundial

El Niño avanza y cambiará el clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán más calor y lluvias este invierno?

El Niño avanza y cambiará el clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán más calor y lluvias este invierno?

Comentarios