Mundial 2026: dónde ver los últimos amistosos de España y Francia

Resumen para apurados
- España y Francia disputan este jueves partidos amistosos ante Irak y Costa de Marfil como preparación para el Mundial 2026, transmitidos por ESPN y Disney+.
- El equipo de Luis de la Fuente se presentará en La Coruña, mientras que la escuadra conducida por Didier Deschamps afrontará un duro examen físico y técnico en Nantes.
- Estos compromisos clave de la fecha FIFA permitirán a ambas potencias europeas ajustar sus planteles y evaluar el funcionamiento colectivo antes de la Copa del Mundo.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 entra en su etapa de máxima ebullición. Este jueves, la agenda de TV traerá una serie de partidos amistosos, para ir calentando los motores. En acción, los que esperan con ansias la Copa del Mundo podrán ver en cancha a España y Francia, dos de las selecciones que siempre son candidatas a llevarse el título.
Por un lado, la selección española afinará sus piezas cuando se enfrente a Irak. El encuentro tendrá lugar en el estadio Riazor de La Coruña, un escenario que se vestirá de gala para evaluar el funcionamiento colectivo del equipo conducido por Luis de la Fuente.
Casi en paralelo, la escuadra francesa asumirá un examen con mucha exigencia física y técnica frente a Costa de Marfil. En esta oportunidad, Didier Deschamps trasladará su laboratorio al Stade de la Beaujoire, en Nantes, una sede histórica donde los campeones africanos prometen brindar batalla.
Agenda de amistosos previos al Mundial 2026
13: Eslovenia-Chipre (ESPN / Disney+)
14: Suecia-Grecia (ESPN / Disney+)
16: España-Irak (ESPN / Disney+)
16.10: Francia-Costa de Marfil (ESPN / Disney+)
21: República Checa-Guatemala (ESPN / Disney+)
23: México-Serbia (ESPN / Disney+)