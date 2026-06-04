Mundial 2026: dónde ver los últimos amistosos de España y Francia

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 entra en su etapa de máxima ebullición. Este jueves, la agenda de TV traerá una serie de partidos amistosos, para ir calentando los motores. En acción, los que esperan con ansias la Copa del Mundo podrán ver en cancha a España y Francia, dos de las selecciones que siempre son candidatas a llevarse el título.