Pedalearon 17.000 kilómetros para seguir a la Selección y emocionaron a Scaloni en Kansas City
Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini unieron Entre Ríos con el Mundial 2026 en una travesía de casi diez meses. Fueron recibidos por la Selección, compartieron un momento con Chiqui Tapia y hasta se cruzaron con Manu Ginóbili durante el recorrido.
Resumen para apurados
- Tres ciclistas entrerrianos llegaron a Kansas City tras viajar 17.000 km en bicicleta para alentar a la Selección en el Mundial 2026 y fueron recibidos por Lionel Scaloni.
- La travesía duró diez meses y cruzó 17 países. Durante el trayecto, los ciclistas superaron diversos climas y hasta compartieron un café con el exbasquetbolista Manu Ginóbili.
- El encuentro con el cuerpo técnico destaca la unión entre el plantel y los hinchas, consolidando una historia de pasión y perseverancia que inspira de cara al Mundial 2026.
Hay viajes que se miden en kilómetros y otros que se explican por los sueños que persiguen. Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini recorrieron más de 17.000 kilómetros en bicicleta para cumplir uno de esos sueños que parecen imposibles: acompañar a la Selección en el Mundial 2026.
La aventura comenzó en agosto del año pasado en Gualeguaychú, Entre Ríos. Desde allí emprendieron una travesía que los llevó a atravesar 17 países durante casi diez meses de viaje. Montañas, desiertos, rutas interminables y miles de historias quedaron atrás antes de llegar a Kansas City, una de las sedes donde se encuentra concentrado el equipo de Lionel Scaloni.
El esfuerzo tuvo su recompensa. Una vez instalados en Estados Unidos, los tres ciclistas fueron invitados al complejo de entrenamiento de la Selección. Allí fueron recibidos por Claudio "Chiqui" Tapia y compartieron un momento con el cuerpo técnico campeón del mundo integrado por Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala.
El encuentro tuvo un condimento especial. Scaloni es un reconocido aficionado al ciclismo y suele aprovechar sus tiempos libres para entrenarse sobre dos ruedas. Por eso, entre risas, los viajeros le lanzaron un desafío: recorrer algunos kilómetros con las bicicletas cargadas para comprobar si realmente es tan buen ciclista como aseguran quienes lo conocen.
La travesía también dejó momentos inesperados. Semanas antes de arribar a Kansas City, los argentinos pasaron por San Antonio y decidieron escribirle por Instagram a Manu Ginóbili. La respuesta llegó rápidamente. El exbasquetbolista los invitó a tomar un café al día siguiente y compartió un encuentro junto a su madre que quedó grabado como uno de los recuerdos más especiales del recorrido.
La historia de los tres ciclistas se viralizó en las redes sociales y despertó admiración dentro del propio entorno de la Selección. Tapia calificó la experiencia como inolvidable y destacó el enorme sacrificio realizado para acompañar al equipo argentino en una nueva Copa del Mundo.
Después de 17.000 kilómetros, el destino estaba cumplido. Pero la aventura ya había dejado algo mucho más importante que una llegada: una historia de pasión, amistad y perseverancia que cruzó todo un continente detrás de una camiseta.