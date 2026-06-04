Pedalearon 17.000 kilómetros para seguir a la Selección y emocionaron a Scaloni en Kansas City

La travesía también dejó momentos inesperados. Semanas antes de arribar a Kansas City, los argentinos pasaron por San Antonio y decidieron escribirle por Instagram a Manu Ginóbili. La respuesta llegó rápidamente. El exbasquetbolista los invitó a tomar un café al día siguiente y compartió un encuentro junto a su madre que quedó grabado como uno de los recuerdos más especiales del recorrido.