Sorpresa: Francia cayó con Costa de Marfil y generó dudas de cara al debut mundialista

La preparación para el Mundial 2026 sumó otro resultado sorpresivo. En lo que estaba planificado como una de las fiestas de despedida ante su público antes de partir rumbo a Estados Unidos (el lunes juega su último amistoso en Lille), la selección de Francia cayó 2-1 frente a Costa de Marfil. El conjunto dirigido por Didier Deschamps, uno de los firmes candidatos al título de la cita máxima, vio truncada una racha positiva de ocho victorias y un empate tras verse completamente superado en el complemento por la reacción del elenco africano.