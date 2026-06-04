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Qué hago con el paraguas: cómo estará el tiempo este viernes 5 de junio en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca, con cielo mayormente nublado y presencia de neblina durante gran parte del día en San Miguel de Tucumán.

Las lluvias le dan una tregua a Tucumán
Las lluvias le dan una tregua a Tucumán ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes 5 de junio en Tucumán una jornada estable, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas agradables.
  • Tras días inestables, el cielo estará mayormente nublado con neblinas matinales. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C de mínima y los 20°C de máxima.
  • El pronóstico extendido prevé que el buen clima continúe el fin de semana sin lluvias significativas, permitiendo a los tucumanos dejar el paraguas en casa.
Resumen generado con IA

Los tucumanos que se preguntan si deberán salir con paraguas este viernes 5 de junio pueden quedarse tranquilos. El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional indica una jornada estable, sin probabilidades de lluvias y con temperaturas agradables para esta época del año.

De acuerdo con los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura en San Miguel de Tucumán se ubicará entre los 15°C de mínima y los 20°C de máxima, con condiciones de cielo mayormente nublado y neblina durante las primeras horas del día.

El pronóstico del clima: ¿Lloverá este viernes en Tucumán?

La probabilidad de precipitaciones es del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias ni tormentas en la capital tucumana ni en sus alrededores.

Si bien el cielo permanecerá cubierto por abundante nubosidad, las condiciones meteorológicas serán estables y no presentan riesgos de fenómenos significativos.

Cómo estará el tiempo durante el día

Durante la madrugada se espera una temperatura cercana a los 16°C, mientras que por la mañana rondará los 15°C con neblina y cielo mayormente nublado.

Por la tarde llegará el momento más cálido de la jornada, con una máxima estimada de 20°C y vientos leves provenientes del sector sur. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 18°C.

Pronóstico extendido para Tucumán

Las previsiones para los próximos días muestran temperaturas mínimas que oscilarán entre los 11°C y los 15°C, mientras que las máximas se mantendrán entre los 17°C y los 21°C.

Por el momento, no se anuncian lluvias significativas para el fin de semana, aunque continuará predominando la nubosidad en gran parte de la provincia.

En resumen, este viernes el paraguas puede quedarse en casa. La recomendación será salir con un abrigo liviano para enfrentar la humedad y las bajas temperaturas de las primeras horas del día.

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