El dólar oficial bajó luego de tres jornadas al alza: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

Resumen para apurados
- Este jueves, el dólar oficial cayó $5 y cotizó a $1.455 en el Banco Nación de Argentina, cortando una racha alcista de tres días por un respiro en el mercado de cambios.
- La baja se dio con un volumen de U$S597,8 millones en el mercado mayorista, mientras el BCRA acumuló U$S10.000 millones de reservas en el año, superando las metas del FMI.
- El fuerte ingreso de divisas reduce el riesgo país y mejora la nota crediticia, consolidando la estabilidad macroeconómica y las perspectivas de crecimiento de Argentina.
El dólar oficial se tomó un pequeño respiro y bajó después de tres jornadas consecutivas con subas. En la rueda de este jueves, la divisa estadounidense retrocedió $5 y se vendió a $1.455 en las pantallas del Banco Nación.
En tanto, con un de negocios de U$S597,8 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista descontó dos unidades a $1.436,50.
El Banco Central de la República Argentina, a cargo de Santiago Bausilli, estableció una banda superior de su esquema cambiario en los $1.767,17. El tipo de cambio oficial quedó ahora a $330,67, es decir un 23% de ese límite.
¿Cómo operaron los dólares financieros? En la jornada mostraron una tendencia mixta. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cedió apenas un 0,1% y terminó a $1.513,46. Mientras que el dólar MEP finalizó a $1.457,23. El dólar “blue”, en tanto, subió $5 y terminó a $1.435.
El FMI destacó la acumulación de reservas y afirmó que la Argentina supera las metas previstas
El FMI destacó este jueves la acumulación de reservas realizada por el Banco Central (BCRA) y consideró que los resultados obtenidos por la Argentina superaron ampliamente las previsiones incluidas en el programa acordado con el organismo. Según señaló, las compras de divisas efectuadas durante 2026 fortalecieron la posición externa del país y acercaron el cumplimiento de las metas fijadas para fin de año.
“En la Argentina se están llevando a cabo importantes esfuerzos para fortalecer la estabilidad externa y la resiliencia económica. Desde el inicio del presente año, el BCRA ya adquirió U$S10.000 millones en divisas para engrosar sus reservas. Esto implica que las reservas internacionales netas aumentaron en más de U$S7.000 millones, lo que significa que ya se encuentran próximas a alcanzar la meta establecida para finales de este año”, afirmó Julie Kozack, directora de Comunicación del FMI, durante una conferencia de prensa realizada en Washington.
La funcionaria remarcó que ese resultado fue “notablemente superior a lo previsto” y lo atribuyó a una balanza comercial más sólida y a un incremento de los flujos de capital. En ese sentido, señaló que el desempeño del sector externo responde, en parte, a una mayor confianza y a mejoras estructurales en actividades como la minería, la energía y la producción agropecuaria, consignó el diario "La Nación".
Kozack sostuvo además que la Argentina se beneficia de su condición de exportador neto de energía en un contexto de mayores precios internacionales. Según explicó, la mejora de la posición externa contribuyó a una reducción del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos y favoreció una reciente mejora en la calificación crediticia por parte de una agencia internacional.
La vocera del organismo elogió distintos aspectos de la gestión económica del presidente Javier Milei y aseguró que la evolución del programa “sigue siendo muy alentadora”. También reiteró la importancia de continuar fortaleciendo las reservas internacionales para consolidar la estabilidad macroeconómica y mejorar las perspectivas de crecimiento.
El Banco Central alcanzó ese nivel de acumulación luego de encadenar 100 jornadas con saldo positivo en sus intervenciones sobre el mercado oficial de cambios. En ese período adquirió U$S10.020 millones, con un promedio superior a los U$S100 millones por rueda.
Kozack sostuvo que el fortalecimiento de las reservas permitirá al país afrontar con mayor solidez eventuales perturbaciones externas e internas, además de facilitar un acceso más estable a los mercados de capitales en condiciones más favorables.