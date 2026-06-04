Correo Argentino: el gremio reclama la reapertura de paritarias y denuncia salarios “en el límite de la indigencia”

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) volvió a encender las alarmas por la situación salarial de los trabajadores del Correo Argentino. A través de una presentación formal ante las autoridades de la empresa, el sindicato exigió la reapertura inmediata de las paritarias y advirtió que los ingresos del personal se encuentran “en el límite de la indigencia”.