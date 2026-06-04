Correo Argentino: el gremio reclama la reapertura de paritarias y denuncia salarios “en el límite de la indigencia”

Resumen para apurados
- FOECYT exigió este miércoles a Correo Argentino la reapertura urgente de paritarias en el país, denunciando que los salarios actuales se encuentran al límite de la indigencia.
- El reclamo se da tras un conflicto por despidos ya resuelto y luego de que la empresa otorgara aumentos unilaterales del 1,5% al 2,5% hasta mayo, rechazados por el sindicato.
- FOECYT presiona por una recomposición salarial real ante la inflación. La falta de respuesta oficial podría reavivar las medidas de fuerza y afectar el servicio postal nacional.
La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) volvió a encender las alarmas por la situación salarial de los trabajadores del Correo Argentino. A través de una presentación formal ante las autoridades de la empresa, el sindicato exigió la reapertura inmediata de las paritarias y advirtió que los ingresos del personal se encuentran “en el límite de la indigencia”.
La nota fue presentada este miércoles ante el director general de Correo Argentino, Camilo Baldini, y lleva la firma del secretario general de FOECYT, Alberto Cejas. En el documento, la organización sindical sostiene que el último tramo del acuerdo salarial ya venció y cuestiona la falta de una convocatoria para negociar una actualización de los haberes.
FOECYT alertó por el deterioro de los salarios
Desde la federación señalaron que la pérdida del poder adquisitivo continúa profundizándose y que los salarios actuales no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
“La urgencia nos convoca”, expresaron desde el gremio al reclamar una mesa de negociación que permita discutir una recomposición salarial acorde al incremento del costo de vida.
Asimismo, FOECYT cuestionó las medidas implementadas hasta el momento por la empresa, al considerar que bonos extraordinarios, incentivos o mecanismos de productividad no resuelven el problema de fondo ni compensan el deterioro acumulado de los ingresos.
El reclamo llega tras el conflicto por los despidos
La nueva exigencia salarial se produce pocas semanas después del conflicto que enfrentó a la organización sindical con Correo Argentino por una serie de despidos registrados en distintas dependencias del país.
Aquella situación derivó en la convocatoria a un paro nacional de 48 horas y en una escalada de las protestas gremiales. Finalmente, tras negociaciones en las que intervino el secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, las partes alcanzaron un acuerdo que permitió la reincorporación de todos los trabajadores cesanteados y desactivó las medidas de fuerza.
Cuál fue el último aumento otorgado por Correo Argentino
La discusión salarial arrastra diferencias desde marzo de este año, cuando Correo Argentino comunicó unilateralmente un esquema de aumentos escalonados sin la firma de un acuerdo paritario con FOECYT.
El cronograma contempló incrementos del 2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo, además de subas del 1,7% en abril y del 1,5% en mayo.
El gremio rechazó aquella decisión al considerar que los porcentajes resultaban insuficientes frente a la inflación y que habían sido definidos sin una negociación formal con los representantes de los trabajadores.
Exigen una nueva negociación salarial
Con el vencimiento de ese esquema y sin señales de una nueva convocatoria oficial, FOECYT redobló la presión sobre las autoridades de la empresa y reclamó la apertura urgente de una mesa paritaria.
El sindicato sostiene que resulta indispensable avanzar en una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y mejorar las condiciones económicas de los trabajadores del Correo Argentino, en un contexto que califican como cada vez más crítico.