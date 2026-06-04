Tomar mate podría retrasar el Parkinson

"El extracto del mate que habíamos puesto en las neuronas tenía un efecto neuroprotector que era tremendo. Yo hacía 15 años que miraba nueronas y dije 'wow, ¿qué es esto'", recordó Ferrario, al tiempo en el que contó que, junto a la Dra. Irene Taravini, ven que en ratones la protección es de un 12%: "Eso es difícil de extrapolar a humanos, pero tal vez significa retrasar la llegada de la enfermedad, por ejemplo".