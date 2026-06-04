Costas aparece en el radar de Boca y ya hubo un primer contacto con la dirigencia

Según trascendió, ya existió un primer contacto entre el club y el entrenador de 63 años. La charla fue encabezada por Marcelo Delgado, quien mantiene una relación cercana con Costas desde sus años como compañeros en Racing durante la década del noventa. Por ahora, el acercamiento tuvo carácter informal y estuvo orientado a conocer la situación actual del técnico y sus planes luego de su salida de la "Academia".