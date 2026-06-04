Costas aparece en el radar de Boca y ya hubo un primer contacto con la dirigencia

Resumen para apurados
- Marcelo Delgado, dirigente de Boca, contactó recientemente a Gustavo Costas en Buenos Aires para analizar su incorporación como DT en reemplazo de Claudio Úbeda.
- El acercamiento informal busca conocer la situación del DT, quien recientemente dejó Racing tras ganar la Sudamericana pero aún debe resolver trabas financieras con el club.
- De concretarse, la llegada del experimentado DT definiría el rumbo del proyecto de Boca y generaría gran impacto en el fútbol local por su fuerte pasado en Racing.
La búsqueda del nuevo entrenador de Boca continúa abierta y en las últimas horas surgió un nombre con peso propio en el fútbol argentino: Gustavo Costas. El exdirector técnico de Racing aparece entre las alternativas que analiza la dirigencia para reemplazar a Claudio Úbeda y encarar una segunda mitad de año marcada por la necesidad de recuperar protagonismo.
Según trascendió, ya existió un primer contacto entre el club y el entrenador de 63 años. La charla fue encabezada por Marcelo Delgado, quien mantiene una relación cercana con Costas desde sus años como compañeros en Racing durante la década del noventa. Por ahora, el acercamiento tuvo carácter informal y estuvo orientado a conocer la situación actual del técnico y sus planes luego de su salida de la "Academia".
No hubo todavía una propuesta concreta ni negociaciones avanzadas. Sin embargo, el nombre de Costas comenzó a ganar terreno dentro de la evaluación que realiza Boca para encontrar al sucesor de Úbeda.
El contexto también explica por qué su candidatura tomó fuerza. Algunos de los entrenadores que más seducen a la dirigencia, como Néstor Lorenzo o Antonio Mohamed, tienen compromisos vigentes y aparecen como opciones difíciles de concretar en el corto plazo. Ante ese panorama, Costas surge como una alternativa disponible, con experiencia y conocimiento del medio local.
El entrenador viene de cerrar su tercer ciclo al frente de Racing, una etapa que dejó una huella importante en la historia reciente del club. Durante dos años y medio consiguió dos títulos internacionales de enorme relevancia: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, logros que reforzaron su identificación con la institución de Avellaneda.
Sin embargo, el inicio de 2026 estuvo lejos de las expectativas. Una serie de resultados negativos terminó precipitando el final de su ciclo pese a que en diciembre había renovado su contrato por tres temporadas más. La decisión generó controversia entre los hinchas académicos, que cuestionaron la salida de uno de los técnicos más queridos por la gente.
A la situación deportiva se suma una cuestión administrativa que todavía permanece sin resolución. Costas y Racing aún no sellaron definitivamente la desvinculación debido a diferencias económicas entre ambas partes, por lo que el cierre legal de su salida continúa pendiente.
Mientras Boca define quién será el encargado de conducir el próximo proyecto futbolístico, el nombre de Costas aparece cada vez con más fuerza. Por ahora no hay negociaciones formales ni acuerdos avanzados, pero el interés existe y lo ubica entre los candidatos que siguen de cerca en la Ribera.