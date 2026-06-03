Una década después, los campeones de la Copa Davis volverán a reunirse en una cancha

Resumen para apurados
- El equipo argentino campeón de la Copa Davis 2016 se reunirá el 15 de noviembre en el Parque Roca de Buenos Aires para celebrar el décimo aniversario de su histórica consagración.
- El evento recordará la hazaña de 2016 en Zagreb, donde Del Potro y Delbonis lideraron una histórica remontada ante Croacia para obtener la primera Copa Davis del país.
- Esta exhibición única e irrepetible busca homenajear el mayor hito del tenis nacional, reavivando la pasión de los fanáticos y consolidando el legado de aquella generación.
El tiempo pasó rápido, pero aquella imagen sigue intacta en la memoria del deporte argentino. Juan Martín Del Potro abrazado a Federico Delbonis, los jugadores corriendo hacia la cancha y una emoción acumulada durante más de un siglo de espera. 10 años después de la histórica conquista de la Copa Davis, los protagonistas de aquella hazaña volverán a encontrarse para celebrar uno de los capítulos más importantes de la historia del tenis nacional.
El reencuentro tendrá lugar el próximo 15 de noviembre en Parque Roca, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí volverán a compartir una cancha Juan Martín Del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer y Guido Pella, junto al capitán Daniel Orsanic, los hombres que lograron llevar a la Argentina a la cima del tenis mundial por primera vez.
El evento tendrá como principal atractivo una exhibición especial entre los integrantes de aquel equipo campeón. Sin embargo, la jornada irá mucho más allá del tenis. Los organizadores adelantaron que habrá invitados especiales, figuras nacionales e internacionales, propuestas gastronómicas, activaciones para los fanáticos y un show musical de cierre con artistas de primer nivel.
Desde la productora Dale Play, encargada de la organización, remarcaron que se tratará de una celebración única y que no está previsto repetirla en futuras temporadas.
El homenaje servirá para recordar una de las gestas más emocionantes del deporte argentino. En noviembre de 2016, el equipo nacional viajó a Zagreb con la ilusión de conquistar una Copa Davis que se había escapado en cuatro finales anteriores. Del otro lado esperaba Croacia, con Marin Cilic e Ivo Karlovic como principales figuras.
La serie fue tan dramática como inolvidable. Argentina llegó al último día en desventaja por 2-1 y parecía tener el destino cuesta arriba. Sin embargo, apareció una de las actuaciones más memorables de la carrera de Del Potro.
Ante Cilic, el tandilense remontó una desventaja de dos sets y terminó imponiéndose después de casi cinco horas de juego en un partido que quedó grabado para siempre en la historia del tenis argentino. Esa victoria igualó la serie y dejó todo servido para el encuentro decisivo.
Allí apareció Delbonis. El azuleño jugó uno de los mejores partidos de su carrera y derrotó a Karlovic en sets corridos para sellar el 3-2 definitivo y darle a la Argentina la primera Copa Davis de sus 112 años de historia.
Aquella conquista rompió una larga frustración y colocó al tenis argentino en el lugar más alto del mundo. Diez años después, los protagonistas volverán a reunirse para recordar una historia que sigue emocionando a los fanáticos y que permanece como una de las mayores alegrías deportivas que vivió el país en el siglo XXI.