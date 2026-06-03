Una década después, los campeones de la Copa Davis volverán a reunirse en una cancha

El tiempo pasó rápido, pero aquella imagen sigue intacta en la memoria del deporte argentino. Juan Martín Del Potro abrazado a Federico Delbonis, los jugadores corriendo hacia la cancha y una emoción acumulada durante más de un siglo de espera. 10 años después de la histórica conquista de la Copa Davis, los protagonistas de aquella hazaña volverán a encontrarse para celebrar uno de los capítulos más importantes de la historia del tenis nacional.