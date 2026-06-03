Forlán defendió a Julián Álvarez y dejó una reflexión sobre los rumores de salida del Atlético

Por eso también aprovechó la oportunidad para recordar su propia experiencia cuando le tocó abandonar la institución. "Cuando me tocó irme no era lo que hubiera querido tras todos los logros. Lo lindo es que la gente me sigue recordando con un cariño enorme y me lo demuestran cada vez que voy al estadio, pero me hubiera gustado irme de otra manera", confesó.