Forlán defendió a Julián Álvarez y dejó una reflexión sobre los rumores de salida del Atlético

Resumen para apurados
- Diego Forlán defendió en Madrid a Julián Álvarez ante rumores sobre su pase al Barcelona, pidiendo que se entienda la postura profesional de los futbolistas de hoy.
- El club madrileño rechazó una oferta del Barcelona de 100 millones de dólares por el argentino, quien brilla bajo la dirección de Simeone con 20 goles en su primera temporada.
- Para retener al argentino, el Atlético prepara una gran mejora contractual, aunque no se descarta que el jugador analice nuevos desafíos luego del Mundial 2026.
El futuro de Julián Álvarez sigue generando debate en España. Mientras crecen las versiones que lo vinculan con una posible salida del Atlético de Madrid, una de las voces más respetadas de la historia reciente del club salió públicamente a respaldarlo. Diego Forlán, ídolo del "Colchonero", defendió al delantero argentino y aprovechó para dejar una reflexión sobre la realidad que enfrentan los futbolistas cuando aparecen los rumores de mercado.
Durante un acto organizado por Movistar en Madrid, el exdelantero uruguayo se refirió a la situación que atraviesa la "Araña" y pidió comprender el contexto profesional que rodea a este tipo de situaciones.
"Es una lástima, pero la gente tiene que entender que somos jugadores profesionales", expresó Forlán al ser consultado por las versiones que ubican a la "Araña" lejos del Atlético de Madrid.
Las declaraciones llegan en un momento de fuerte incertidumbre alrededor del campeón del mundo. En las últimas semanas trascendió que Barcelona realizó una primera oferta cercana a los U$S 100 millones para intentar quedarse con el atacante argentino. Sin embargo, la propuesta fue rechazada rápidamente por la dirigencia rojiblanca, que considera a Álvarez una pieza estratégica para el futuro del club.
Forlán, además, destacó el crecimiento que experimentó el ex River desde su llegada al fútbol europeo. "Lo tengo visto desde que estaba en River y luego en Manchester City. Aquí ha crecido mucho y mejorado. Lo que ha crecido también ha hecho que asista mucho", señaló.
Los números respaldan el análisis del uruguayo. En su primera temporada como una de las principales referencias ofensivas del Atlético, Álvarez disputó 49 encuentros y acumuló 20 goles y nueve asistencias, registros que lo consolidaron como uno de los futbolistas más determinantes del plantel dirigido por Diego Simeone.
La valoración de Forlán tiene un peso especial dentro del mundo Atlético. El uruguayo fue una de las figuras más importantes del resurgimiento del club durante la primera década del siglo XXI y todavía conserva un vínculo muy fuerte con los hinchas.
Por eso también aprovechó la oportunidad para recordar su propia experiencia cuando le tocó abandonar la institución. "Cuando me tocó irme no era lo que hubiera querido tras todos los logros. Lo lindo es que la gente me sigue recordando con un cariño enorme y me lo demuestran cada vez que voy al estadio, pero me hubiera gustado irme de otra manera", confesó.
Sus palabras fueron interpretadas como una reflexión sobre cómo muchas veces los finales de ciclo no se desarrollan de la manera ideal, incluso para jugadores que dejaron una huella imborrable en los clubes.
Mientras tanto, el Atlético de Madrid trabaja para evitar que el futuro de Julián se convierta en un problema. Según trascendió en España, la dirigencia prepara una importante mejora contractual con el objetivo de transformarlo en uno de los jugadores mejor remunerados del plantel y convertirlo en la principal bandera deportiva del proyecto para los próximos años.
La postura del club es clara: no negociar fácilmente a una de sus máximas figuras. Sin embargo, algunas versiones indican que el propio futbolista no descartaría analizar nuevos desafíos en el futuro, aunque cualquier movimiento importante quedaría postergado, en principio, hasta después del Mundial 2026.
Por ahora, Julián continúa siendo una pieza fundamental para Simeone y cuenta con el respaldo de referentes históricos de la institución. Entre ellos, nada menos que Forlán, que no dudó en salir a defenderlo en medio de uno de los momentos de mayor incertidumbre desde su llegada al fútbol español.