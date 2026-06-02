Selección: Scaloni paró un equipo con varias ausencias y crece la preocupación por Gonzalo Montiel

La principal novedad fue Capaldo. No porque vaya a ser titular en el Mundial. Ni siquiera porque esté entre los 26 definitivos. Su presencia revela otra cosa: la preocupación que existe alrededor de Gonzalo Montiel. El lateral de River es hoy el lesionado que más inquieta al cuerpo técnico. Su recuperación avanza, pero los tiempos son ajustados y la FIFA permite modificaciones hasta un día antes del debut. En ese contexto, el futbolista del Hamburgo aparece como una alternativa real.