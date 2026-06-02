La duda de Scaloni antes del Mundial: ¿Rulli o Musso como reemplazante del "Dibu" Martínez?

El arco de la Selección tiene dueño desde hace años. Emiliano “Dibu” Martínez se transformó en una de las piezas fundamentales del ciclo de Lionel Scaloni y llegará al Mundial 2026 como titular indiscutido. Sin embargo, una lesión en una de sus manos obligó al cuerpo técnico a analizar un escenario alternativo y abrió una discusión interna que hasta hace poco parecía resuelta: quién será el primer reemplazante del marplatense en caso de ser necesario.