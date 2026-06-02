La duda de Scaloni antes del Mundial: ¿Rulli o Musso como reemplazante del "Dibu" Martínez?
La lesión en una de las manos de Emiliano Martínez abrió un debate inesperado en la Selección. Gerónimo Rulli y Juan Musso pelean por convertirse en el primer suplente del arquero titular de cara al debut mundialista ante Argelia.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni debe definir en EE. UU. si Rulli o Musso reemplazarán al lesionado 'Dibu' Martínez en el arco de Argentina previo al Mundial 2026.
- Rulli cuenta con mayor trayectoria en el ciclo de la Selección, mientras que Musso llega impulsado por un gran presente como titular en el Atlético de Madrid.
- Los entrenamientos y los próximos amistosos definirán un puesto clave para la Selección, resolviendo una de las últimas incógnitas antes de defender el título.
El arco de la Selección tiene dueño desde hace años. Emiliano “Dibu” Martínez se transformó en una de las piezas fundamentales del ciclo de Lionel Scaloni y llegará al Mundial 2026 como titular indiscutido. Sin embargo, una lesión en una de sus manos obligó al cuerpo técnico a analizar un escenario alternativo y abrió una discusión interna que hasta hace poco parecía resuelta: quién será el primer reemplazante del marplatense en caso de ser necesario.
Aunque en la AFA reina el optimismo y se espera que Martínez esté en condiciones para el debut frente a Argelia, el próximo 15 de junio, todo indica que el arquero podría ser preservado en los amistosos preparatorios contra Honduras e Islandia. Esos encuentros servirán como una prueba clave para determinar el orden detrás del campeón del mundo.
En esa carrera aparecen dos nombres con argumentos sólidos: Gerónimo Rulli y Juan Musso.
El arquero del Olympique de Marsella parece correr con una leve ventaja. Su principal fortaleza es la experiencia acumulada dentro del ciclo Scaloni. Rulli integró los planteles campeones del Mundial de Qatar 2022, la Finalissima 2022 y la Copa América 2024, además de mantener una presencia constante en las convocatorias durante los últimos años.
Los números también respaldan su candidatura. En los siete partidos oficiales que disputó con la Selección nunca perdió y apenas recibió dos goles. Su última presentación se produjo en noviembre de 2024 frente a Perú. Además, llega con ritmo competitivo tras una temporada destacada en Francia, donde disputó 39 encuentros y colaboró para que el Olympique de Marsella finalizara quinto en la Ligue 1.
Del otro lado aparece Juan Musso, quien atraviesa posiblemente el mejor momento de su carrera. El ex Racing aprovechó la lesión de Jan Oblak para adueñarse del arco del Atlético de Madrid en la parte decisiva de la temporada y respondió con actuaciones de alto nivel.
Durante 2026 fue una de las figuras del conjunto dirigido por Diego Simeone y sumó 12 partidos en los que mostró seguridad, personalidad y grandes intervenciones. Ese rendimiento le permitió meterse nuevamente en la consideración de Scaloni y disputar seriamente un lugar en la estructura del seleccionado.
Su desventaja respecto a Rulli está en la experiencia internacional. Musso apenas registra tres encuentros oficiales con la camiseta argentina: frente a Marruecos en 2019, Bolivia en 2021 y Zambia en 2026.
Por eso, la decisión sigue abierta. Mientras Rulli cuenta con el respaldo de la historia y la confianza construida durante años, Musso llega impulsado por un presente excepcional. Los entrenamientos en Kansas City y los amistosos previos al Mundial podrían terminar inclinando la balanza en una de las pocas incógnitas que todavía mantiene Scaloni antes de la defensa del título.