"Llego, llego": el mensaje del "Dibu" Martínez que llevó tranquilidad a la Selección

La Selección recibió una señal alentadora desde uno de sus futbolistas más importantes. Emiliano “Dibu” Martínez rompió el silencio sobre la lesión que lo mantiene al margen de los entrenamientos específicos de arquero y dejó un mensaje que rápidamente llevó tranquilidad al cuerpo técnico y a los hinchas. Antes de una práctica en Kansas City, donde la "Albiceleste" continúa con su preparación para el Mundial 2026, el arquero fue consultado por un grupo de aficionados sobre su estado físico. La respuesta fue breve, pero contundente.