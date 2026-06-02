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"Llego, llego": el mensaje del "Dibu" Martínez que llevó tranquilidad a la Selección

El arquero campeón del mundo se mostró optimista sobre su recuperación de la fractura que sufrió en un dedo de la mano derecha. Aunque no jugará los amistosos ante Honduras e Islandia, confía en estar disponible para el debut mundialista contra Argelia.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección.
Emiliano Martínez, arquero de la Selección.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Emiliano Martínez llevó tranquilidad desde Kansas City al asegurar que llegará en condiciones al debut de Argentina ante Argelia el 16 de junio tras sufrir una fractura.
  • El arquero se recupera de una fractura en la mano derecha con trabajos diferenciados e inmovilización, lo que le impedirá jugar los amistosos ante Honduras e Islandia.
  • La baja temporal abre la disputa entre Rulli y Musso para los amistosos, mientras el cuerpo técnico prioriza la recuperación del arquero titular para el debut mundialista.
Resumen generado con IA

La Selección recibió una señal alentadora desde uno de sus futbolistas más importantes. Emiliano “Dibu” Martínez rompió el silencio sobre la lesión que lo mantiene al margen de los entrenamientos específicos de arquero y dejó un mensaje que rápidamente llevó tranquilidad al cuerpo técnico y a los hinchas. Antes de una práctica en Kansas City, donde la "Albiceleste" continúa con su preparación para el Mundial 2026, el arquero fue consultado por un grupo de aficionados sobre su estado físico. La respuesta fue breve, pero contundente.

“Muy bien. Llego, llego”, aseguró. La frase cobra especial relevancia porque Martínez se encuentra recuperándose de una fractura en uno de los dedos de su mano derecha, lesión que sufrió antes de disputar la final de la Europa League con Aston Villa.

Desde entonces, el cuerpo médico de la Selección trabaja para que el arquero llegue en las mejores condiciones posibles al debut frente a Argelia, previsto para el 16 de junio.

Por estas horas, el tratamiento apunta a facilitar la consolidación del hueso afectado. Para ello, Martínez tiene inmovilizados tres dedos mediante una técnica conocida como "buddy tapping", que consiste en sujetar el dedo lesionado a otro sano para limitar movimientos y favorecer la recuperación. Actualmente, solo tiene libres el índice y el pulgar de su mano derecha.

La lesión también modificó su rutina de trabajo. Mientras avanza la recuperación, el marplatense evita realizar ejercicios específicos de arquero y participa únicamente en actividades físicas que no impliquen exigir la articulación afectada.

La planificación del cuerpo técnico es clara. Martínez no será arriesgado en los amistosos de preparación frente a Honduras, el 6 de junio, ni contra Islandia, el 9. Ambos encuentros servirán para observar a los otros arqueros convocados y administrar los tiempos de recuperación del titular.

Su ausencia en esos partidos abrió además una disputa interesante dentro del plantel. Gerónimo Rulli y Juan Musso compiten por convertirse en el encargado de ocupar el arco argentino durante los encuentros preparatorios y, eventualmente, en el primer reemplazante del "Dibu" durante la Copa del Mundo.

Sin embargo, más allá de esa competencia interna, el objetivo principal sigue siendo recuperar plenamente al arquero que fue una de las grandes figuras de la conquista en Qatar 2022.

Por eso, las palabras de Martínez fueron recibidas con alivio en el búnker argentino. A menos de dos semanas del estreno mundialista, el mensaje del "Dibu" dejó una sensación clara: el campeón del mundo confía en que estará donde siempre quiso estar cuando llegue la hora de defender el título.

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