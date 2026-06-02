"Podés ser presidente cuando quieras": la frase viral que recibió Gustavo Alfaro tras clasificar a Paraguay al Mundial

Resumen para apurados
- El DT Gustavo Alfaro fue elogiado en Paraguay por la APF tras clasificar al país al Mundial 2026 luego de 16 años, destacando su histórico impacto social y deportivo.
- Alfaro asumió en un contexto de crisis futbolística. Mediante un rápido liderazgo, transformó al plantel y revirtió años de frustraciones hasta lograr la clasificación.
- La dirigencia busca extender el contrato de Alfaro tras el Mundial 2026, mientras el equipo se prepara para debutar ante EE.UU. consolidando el legado del DT en el país.
Gustavo Alfaro logró algo que parecía imposible hace apenas unos meses: devolver a Paraguay a un Mundial después de 16 años de ausencia. Pero el impacto de su trabajo parece ir mucho más allá de los resultados deportivos. Al menos así quedó reflejado en las palabras que le dedicó Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), durante un acto oficial que terminó dejando una frase tan llamativa como viral.
La escena se produjo en Ypané, durante la inauguración del nuevo hotel de concentración de la selección paraguaya y de la primera cancha híbrida del país dentro del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Carde). Allí, frente a dirigentes, futbolistas, autoridades y hasta el presidente paraguayo Santiago Peña, Harrison destacó públicamente el trabajo realizado por el entrenador argentino.
Y fue más allá de los elogios habituales. "Posiblemente puedas ser el presidente de Paraguay cuando quieras", lanzó el dirigente ante un auditorio que respondió con sonrisas y aplausos.
La frase rápidamente se viralizó en redes sociales y reflejó el enorme reconocimiento que Alfaro construyó desde su llegada a la selección paraguaya. No solamente por la clasificación al Mundial 2026, sino también por la transformación futbolística y anímica que consiguió dentro de un plantel que venía golpeado por años de frustraciones.
Durante su discurso, Harrison recordó el contexto en el que asumió el ex entrenador de Boca y la Selección de Ecuador.
"Al Profe, agradecimiento. Supo guiarnos en momentos oscuros, donde no teníamos la claridad suficiente. Sin embargo, muy rápido lo pudiste dar vuelta. Pudiste dar vuelta ese momento incómodo, los jugadores te pudieron comprender y conocerte", expresó.
El presidente de la APF también resaltó la capacidad de liderazgo que mostró Alfaro desde su primer partido al frente de la "Albirroja".
"Tuviste una visión desde el primer partido con Uruguay que los jugadores confiaron. Con esa autoridad moral que te caracteriza, hace que te queramos. Los jugadores, el mundo del fútbol te quiere", afirmó.
Las palabras no fueron casuales. En Paraguay ya trabajan para garantizar la continuidad del entrenador más allá de la Copa del Mundo. Harrison fue contundente al dejar en claro cuál es la postura de la dirigencia.
"Creemos que el profe Alfaro es el indicado para continuar con el destino de la selección nacional", señaló.
Mientras tanto, el técnico y su plantel ya tienen la mira puesta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Antes de viajar, Paraguay disputará un amistoso de despedida frente a Nicaragua en el estadio Defensores del Chaco.
Luego llegará el gran desafío. La Albirroja debutará el 12 de junio frente a Estados Unidos en Los Ángeles. Más tarde enfrentará a Turquía el 20 de junio y cerrará la fase de grupos contra Australia el 25.
Por ahora, Alfaro no piensa en la política. Pero después de devolver a Paraguay a una Copa del Mundo y convertirse en uno de los personajes más queridos del país, quedó claro que su influencia ya excede largamente una cancha de fútbol.