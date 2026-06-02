"Podés ser presidente cuando quieras": la frase viral que recibió Gustavo Alfaro tras clasificar a Paraguay al Mundial

Gustavo Alfaro logró algo que parecía imposible hace apenas unos meses: devolver a Paraguay a un Mundial después de 16 años de ausencia. Pero el impacto de su trabajo parece ir mucho más allá de los resultados deportivos. Al menos así quedó reflejado en las palabras que le dedicó Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), durante un acto oficial que terminó dejando una frase tan llamativa como viral.