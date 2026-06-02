El BCRA sumó U$S175 millones y quedó a un paso de alcanzar su objetivo de reservas para 2026

El desempeño del BCRA también se refleja en la continuidad de las intervenciones positivas en el mercado cambiario. La entidad acumula 99 jornadas consecutivas con saldo favorable, con la única excepción registrada el 2 de enero. El pico de compras se produjo el 10 de abril, cuando la autoridad monetaria incorporó U$S457 millones en una sola rueda, consignó Infobae.