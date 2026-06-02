El BCRA sumó U$S175 millones y quedó a un paso de alcanzar su objetivo de reservas para 2026

Resumen para apurados
- El Banco Central de Argentina compró este martes U$S175 millones en el mercado cambiario, alcanzando casi el 100% de su meta de acumulación de reservas para el año.
- La operación se enmarca en el esquema monetario iniciado en enero, con el cual la entidad acumula 99 ruedas consecutivas con saldo positivo y sumas récord durante mayo.
- El ingreso pendiente de divisas por exportaciones agropecuarias incrementará la disponibilidad de dólares en el corto plazo, consolidando la estabilidad de las reservas.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió su racha y quedó a un paso de cumplir 100 ruedas consecutivas con saldo positivo. Este martes, la autoridad monetaria concretó la compra de U$S175 millones, una operación que permitió elevar el acumulado anual por encima de los U$S9.900 millones y acercarse prácticamente al objetivo de acumulación de reservas previsto para 2026.
Desde la implementación del actual esquema monetario en enero, la entidad monetaria adquirió U$S9.981 millones. De esta manera, alcanzó el 99,81% de la meta proyectada para este año, según los datos oficiales.
El desempeño del BCRA también se refleja en la continuidad de las intervenciones positivas en el mercado cambiario. La entidad acumula 99 jornadas consecutivas con saldo favorable, con la única excepción registrada el 2 de enero. El pico de compras se produjo el 10 de abril, cuando la autoridad monetaria incorporó U$S457 millones en una sola rueda, consignó Infobae.
Reservas
Durante la primera quincena de mayo, las adquisiciones diarias se mantuvieron por debajo de los U$S100 millones. Sin embargo, el ritmo se aceleró en la segunda mitad del mes. Solo en la última semana, el Banco Central compró U$S761 millones, mientras que el saldo total de mayo alcanzó los U$S2.596 millones.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que todavía resta el ingreso de una porción significativa de divisas provenientes de exportaciones agropecuarias. Ese flujo podría incrementar la disponibilidad de dólares para el Banco Central en el corto plazo y fortalecer el proceso de acumulación de reservas.