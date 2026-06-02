Alivio para Scaloni: "Cuti" Romero recibió el alta y apunta al debut ante Argelia
El defensor dejó atrás la lesión en la rodilla derecha que sufrió con Tottenham y ya trabaja a la par del grupo en Kansas City. La prioridad del cuerpo técnico es que llegue en plenitud física al estreno de la Selección en el Mundial 2026.
Resumen para apurados
- Cristian Romero recibió el alta médica en Kansas City tras superar una lesión de rodilla y ya entrena con la Selección Argentina para llegar al debut del Mundial 2026.
- El defensor se recuperó de una lesión de rodilla sufrida hace 50 días con el Tottenham. No jugará ante Honduras por precaución, pero sumaría minutos contra Islandia.
- La recuperación de Romero y Julián Álvarez alivia a Scaloni y asegura la presencia de piezas clave para el debut de Argentina en el Mundial de 2026 frente a Argelia.
La Selección recibió una de las noticias más esperadas desde su llegada a Kansas City. Cristian “Cuti” Romero recibió el alta médica y volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel, dejando atrás la lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha que sufrió hace casi 50 días durante un partido con Tottenham.
La recuperación del defensor central representa un enorme alivio para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, que consideran al cordobés una pieza indispensable dentro de la estructura del equipo campeón del mundo. Durante las últimas semanas existió cautela alrededor de su evolución, especialmente por el impacto que había generado la lesión en el propio futbolista, que abandonó aquel encuentro visiblemente afectado.
Sin embargo, los estudios realizados durante el proceso de rehabilitación arrojaron resultados positivos y permitieron acelerar los plazos previstos inicialmente. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Romero ya trabaja a la par de sus compañeros y que comenzó la etapa final de su puesta a punto.
Aunque el lunes no participó del ensayo táctico que encabezó Scaloni, el defensor se encuentra a disposición del cuerpo técnico. El objetivo ahora será incrementar progresivamente las cargas de trabajo y recuperar ritmo futbolístico mediante ejercicios con pelota y tareas específicas de competencia.
Por precaución, el plan contempla no arriesgarlo en el amistoso del próximo 6 de junio frente a Honduras. La intención es evitar cualquier posibilidad de recaída en una zona sensible y continuar con una preparación controlada.
La situación podría ser diferente para el segundo ensayo previo al Mundial. El encuentro contra Islandia, programado para el 9 de junio, aparece como la oportunidad ideal para que Romero sume algunos minutos y llegue con rodaje al debut mundialista frente a Argelia, previsto para el 16 de junio.
La recuperación del “Cuti” se suma a otra noticia positiva para el seleccionado. Julián Álvarez también recibió el alta médica luego de superar un esguince de tobillo y ya se encuentra disponible para trabajar con normalidad.
En un plantel que llegó a Estados Unidos con varias preocupaciones físicas, la vuelta de dos integrantes fundamentales de la columna vertebral representa una señal alentadora para Scaloni. A menos de dos semanas del inicio de la Copa del Mundo, Argentina empieza a recuperar piezas clave justo cuando más las necesita.