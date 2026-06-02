Alivio para Scaloni: "Cuti" Romero recibió el alta y apunta al debut ante Argelia

La recuperación del defensor central representa un enorme alivio para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, que consideran al cordobés una pieza indispensable dentro de la estructura del equipo campeón del mundo. Durante las últimas semanas existió cautela alrededor de su evolución, especialmente por el impacto que había generado la lesión en el propio futbolista, que abandonó aquel encuentro visiblemente afectado.