Selección Argentina: quiénes son los siete futbolistas que Scaloni llevó Kansas para acompañar al plantel

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni sumó a siete futbolistas adicionales a la concentración de la Selección Argentina en Kansas para prevenir bajas por lesión antes del debut en el Mundial 2026.
- Esta medida previene imprevistos como las bajas sufridas en Qatar 2022. El grupo incluye cinco juveniles para fogueo y dos reservas (Capaldo y Giay) ante dudas físicas.
- Giay y Capaldo podrían ingresar a la lista oficial si Montiel o Molina no se recuperan de sus lesiones, asegurando el recambio inmediato exigido por el cuerpo técnico.
La Selección Argentina ya tiene a todos sus convocados reunidos en Kansas City de cara al Mundial 2026. Con el arribo de Lionel Messi, el plantel mundialista quedó completo y comenzó oficialmente la cuenta regresiva para el debut en la Copa del Mundo. Sin embargo, el grupo que trabaja bajo las órdenes de Lionel Scaloni es más numeroso que la lista definitiva de 26 futbolistas.
Además de los jugadores que disputarán el Mundial, el cuerpo técnico decidió incorporar a siete futbolistas adicionales para acompañar la preparación y brindar alternativas ante cualquier imprevisto físico que pueda surgir durante los amistosos frente a Honduras e Islandia.
La nómina está integrada por cinco jóvenes promesas del fútbol argentino y dos jugadores con experiencia internacional que permanecen en estado de alerta ante las dudas físicas que generan algunos integrantes del plantel principal.
Entre los juveniles aparecen el arquero Santiago Beltrán y el delantero Joaquín Freitas, ambos de River; los volantes Tomás Aranda, de Boca; Simón Escobar, de Vélez e Ignacio Ovando, de Rosario Central. La intención de Scaloni es que estos futbolistas comiencen a familiarizarse con la dinámica de trabajo de la Selección mayor y sumen experiencia dentro de un grupo consolidado que viene siendo protagonista desde hace varios años.
A ellos se agregan Nicolás Capaldo, actualmente en el Hamburgo de Alemania, y Agustín Giay, lateral de Palmeiras. Ambos ocupan un lugar especial dentro de la planificación porque son los únicos que podrían transformarse en alternativas reales para integrar la lista definitiva en caso de que se produzca alguna baja por lesión.
La decisión de viajar con un plantel ampliado responde, en parte, a experiencias recientes que dejaron huella en el cuerpo técnico. Las bajas de Joaquín Correa y Nicolás González a pocos días del inicio de Qatar 2022 obligaron a realizar modificaciones de último momento y llevaron a Scaloni a extremar precauciones en esta oportunidad.
De los siete futbolistas extra, no todos tienen posibilidades reglamentarias de ser incorporados al Mundial. Freitas, Ovando y Escobar no integraron la prelista ampliada de 55 jugadores presentada ante FIFA, por lo que solamente participarán de los entrenamientos y amistosos preparatorios.
Las dudas que tiene Scaloni de cara al inicio del Mundial
En cambio, Capaldo y Giay sí forman parte de esa nómina preliminar y son quienes aparecen mejor posicionados ante una eventual contingencia. Sus posibilidades están directamente vinculadas a la evolución física de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, dos de los futbolistas que llegaron a la concentración con molestias musculares y continúan bajo seguimiento médico.
Mientras Molina muestra una recuperación favorable y genera optimismo dentro del cuerpo técnico, el caso de Montiel demanda algo más de cautela. Por eso ambos futbolistas fueron convocados a Kansas y participarán de las actividades previas al Mundial, listos para responder si la Selección necesita recurrir a ellos.