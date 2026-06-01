Selección Argentina: quiénes son los siete futbolistas que Scaloni llevó Kansas para acompañar al plantel

La Selección Argentina ya tiene a todos sus convocados reunidos en Kansas City de cara al Mundial 2026. Con el arribo de Lionel Messi, el plantel mundialista quedó completo y comenzó oficialmente la cuenta regresiva para el debut en la Copa del Mundo. Sin embargo, el grupo que trabaja bajo las órdenes de Lionel Scaloni es más numeroso que la lista definitiva de 26 futbolistas.