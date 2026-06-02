Alarma en Uruguay: De Arrascaeta sufrió una molestia muscular y su presencia en el Mundial está en duda
El mediocampista de Flamengo abandonó el entrenamiento de la Celeste y será sometido a estudios médicos. Marcelo Bielsa espera los resultados con preocupación a menos de dos semanas del debut frente a Arabia Saudita.
Resumen para apurados
- Giorgian De Arrascaeta sufrió una molestia muscular este martes en el entrenamiento de Uruguay, poniendo en duda su participación en el Mundial 2026 a días del debut.
- El jugador del Flamengo arrastraba una lesión de clavícula y ahora afronta estudios médicos. De confirmarse un desgarro, quedará descartado para la fase de grupos del torneo.
- La baja del enganche altera el esquema de Marcelo Bielsa para el debut ante Arabia Saudita y obligaría a la selección uruguaya a buscar un reemplazo según el reglamento FIFA.
La selección de Uruguay encendió las alarmas a pocos días del inicio del Mundial 2026. Giorgian De Arrascaeta, una de las principales figuras del equipo de Marcelo Bielsa, sufrió una molestia muscular durante el entrenamiento de este martes y su presencia en la Copa del Mundo quedó envuelta en incertidumbre.
El mediocampista ofensivo de Flamengo no pudo completar la práctica y debió retirarse antes de tiempo para ser evaluado por el cuerpo médico. En las próximas horas será sometido a estudios que determinarán la gravedad de la lesión y los plazos de recuperación.
La preocupación es máxima porque el futbolista ya venía atravesando un proceso de recuperación tras la fractura de clavícula que sufrió a fines de abril en un partido de Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata. Cuando parecía haber dejado atrás ese problema físico y se encaminaba a recuperar su mejor forma, apareció este nuevo contratiempo.
En Uruguay temen el peor escenario. Si los estudios confirman un desgarro muscular, De Arrascaeta tendría un tiempo estimado de recuperación de al menos tres semanas, un plazo que lo dejaría prácticamente descartado para toda la fase de grupos del Mundial.
La situación obliga a la "Celeste" a seguir de cerca la evolución del volante. El reglamento de la FIFA permite reemplazar a un jugador convocado hasta un día antes del debut, siempre que el sustituto forme parte de la prelista presentada previamente por cada federación.
A sus 32 años, De Arrascaeta afrontaba la posibilidad de disputar su tercera Copa del Mundo. Además de ser uno de los futbolistas más talentosos del plantel, es una pieza fundamental en el funcionamiento del equipo de Bielsa gracias a su capacidad para generar juego y marcar diferencias en los últimos metros.
Su importancia quedó reflejada en Qatar 2022, donde fue el autor de los dos goles con los que Uruguay derrotó a Ghana en uno de los encuentros más recordados de aquella participación mundialista.
Mientras el plantel continúa con la preparación, la expectativa está puesta en el parte médico oficial. Uruguay debutará el 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami y, a menos de dos semanas del estreno, la posible ausencia de su número 10 representa una preocupación que mantiene en vilo a todo el país.