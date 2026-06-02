El curioso ritual de Brasil antes del Mundial 2026: su avión fue bautizado dos veces
La delegación de la “Verdeamarela” recibió una despedida especial antes de partir hacia Estados Unidos y volvió a ser homenajeada al llegar a Nueva York. El gesto, habitual en la aviación, busca transmitir buenos deseos de cara a la búsqueda de la sexta Copa del Mundo.
Resumen para apurados
- La selección de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, llegó a Nueva York para el Mundial 2026 en un avión que fue bautizado dos veces para atraer buena suerte.
- El avión recibió el arco de agua al despegar de Brasil y al aterrizar en EE.UU. El equipo llega tras vencer 6-2 a Panamá y jugará un amistoso previo contra Egipto.
- Con este ritual, la Verdeamarela inicia su camino en el Grupo C con la meta de romper una sequía de 24 años y conquistar su sexta Copa del Mundo en el Mundial 2026.
Brasil ya se encuentra en Estados Unidos para disputar el Mundial 2026, pero su llegada estuvo acompañada por una particularidad que llamó la atención de los aficionados. La selección dirigida por Carlo Ancelotti protagonizó un hecho poco habitual: el avión que trasladó a la delegación fue bautizado en dos oportunidades durante el viaje.
La aeronave recibió el tradicional arco de agua antes de despegar desde territorio brasileño y volvió a ser homenajeada de la misma manera al aterrizar en Nueva York. Se trata de una ceremonia frecuente en el mundo de la aviación, utilizada para despedir o recibir vuelos especiales y que simboliza buenos deseos, prosperidad y buena suerte para quienes viajan a bordo.
En este caso, el gesto estuvo cargado de simbolismo. Brasil inicia una nueva ilusión mundialista con el objetivo de volver a conquistar el título más importante del fútbol después de 24 años de espera. La última consagración de la “Canarinha” se produjo en Corea-Japón 2002, cuando levantó su quinta Copa del Mundo.
El equipo de Ancelotti llega al torneo con la confianza en alza tras una contundente victoria por 6-2 sobre Panamá en el estadio Maracaná, resultado que fortaleció el optimismo de un plantel que combina experiencia y juventud.
Antes del debut oficial, la selección brasileña disputará un último amistoso preparatorio frente a Egipto. El encuentro se jugará el próximo 6 de junio en Cleveland y servirá para ultimar detalles de cara al inicio de la competencia.
Brasil integra el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. Su estreno mundialista será el 13 de junio en el MetLife Stadium, donde volverá a verse las caras con Egipto, esta vez por los puntos.
Con la expectativa de millones de hinchas y después de una despedida tan especial como inusual, la “Verdeamarela” ya puso rumbo a su gran objetivo: conquistar la sexta estrella y volver a reinar en el fútbol mundial.