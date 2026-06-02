Bélgica golpeó en los momentos justos y venció a Croacia en la previa del Mundial 2026

Bélgica dio una muestra de contundencia y derrotó 2-0 a Croacia en un amistoso internacional disputado en el Stadion HNK Rijeka, uno de los últimos compromisos de preparación de ambas selecciones antes del inicio del Mundial 2026. Aunque el conjunto local tuvo un comienzo prometedor y generó varias situaciones de peligro, los dirigidos por Rudi García aprovecharon mejor sus oportunidades y se quedaron con una victoria que alimenta la ilusión de cara a la Copa del Mundo.