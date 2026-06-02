Bélgica golpeó en los momentos justos y venció a Croacia en la previa del Mundial 2026
Con goles de Youri Tielemans y Romelu Lukaku, los “Diablos Rojos” derrotaron 2-0 al conjunto croata en Rijeka. El equipo de Rudi García mostró eficacia en ataque y llegará con confianza a sus últimos ensayos antes del debut mundialista.
Resumen para apurados
- Bélgica venció 2-0 a Croacia en un amistoso de preparación para el Mundial 2026, disputado en el Stadion HNK Rijeka, gracias a los goles de Tielemans y Lukaku.
- Pese al buen inicio croata liderado por Modric, el equipo de Rudi García mostró contundencia con goles de Tielemans y Lukaku, sumado a las atajadas clave de Courtois.
- El triunfo da confianza a Bélgica previo a su debut ante Egipto, mientras que Croacia buscará recuperarse ante Eslovenia antes de enfrentar a Inglaterra en el Mundial.
Bélgica dio una muestra de contundencia y derrotó 2-0 a Croacia en un amistoso internacional disputado en el Stadion HNK Rijeka, uno de los últimos compromisos de preparación de ambas selecciones antes del inicio del Mundial 2026. Aunque el conjunto local tuvo un comienzo prometedor y generó varias situaciones de peligro, los dirigidos por Rudi García aprovecharon mejor sus oportunidades y se quedaron con una victoria que alimenta la ilusión de cara a la Copa del Mundo.
El encuentro comenzó con una Croacia protagonista. Liderado por la experiencia y la calidad de Luka Modric, el equipo de Zlatko Dalić encontró espacios y exigió en varias ocasiones a la defensa belga. Sin embargo, cuando mejor estaban los croatas, llegó el golpe visitante.
A los 38 minutos del primer tiempo, Jérémy Doku volvió a demostrar por qué es una de las grandes armas ofensivas de Bélgica. El extremo desbordó por la izquierda y envió un centro que terminó rebotando en la defensa. El balón quedó servido para Youri Tielemans, que apareció desde atrás y definió para establecer el 1-0.
Antes del descanso, Croacia estuvo cerca del empate con un remate de Modric que obligó a una espectacular intervención de Thibaut Courtois, una de las figuras del encuentro.
En el complemento, el desarrollo se mantuvo parejo. Ante Budimir tuvo la igualdad con un cabezazo que se estrelló en el travesaño, mientras que ambos entrenadores aprovecharon el carácter amistoso del encuentro para realizar numerosas variantes. Croacia introdujo cinco cambios simultáneos a los 57 minutos y Bélgica respondió con una renovación masiva de nombres apenas tres minutos después.
Cuando el partido parecía encaminarse hacia una victoria ajustada, apareció Romelu Lukaku para liquidar la historia. Ya en tiempo de descuento, el delantero aprovechó una corrida en profundidad y definió de zurda ante la salida de Dominik Livakovic para sellar el 2-0 definitivo.
Además de Doku, que desequilibró constantemente por los costados, también dejó buenas sensaciones Kevin De Bruyne. El mediocampista, recientemente incorporado al Napoli tras su etapa en Manchester City, participó activamente en la generación de juego antes de ser reemplazado.
Ahora ambos seleccionados afrontarán sus últimos ensayos antes del Mundial. Bélgica enfrentará a Túnez el 6 de junio y debutará el 15 ante Egipto, mientras que Croacia buscará recuperarse frente a Eslovenia el 7 de junio antes de su estreno mundialista contra Inglaterra, el 17 de junio.