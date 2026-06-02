Se hizo famoso por una campaña argentina y hoy vuelve a la cancha: a qué hora juega Tim Payne y por dónde verlo

Tim Payne dejó de ser un desconocido para convertirse en uno de los nombres más comentados del fútbol mundial en apenas unos días. El defensor del Wellington Phoenix y de la selección de Nueva Zelanda protagoniza un fenómeno viral sin precedentes gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valentín “Scarso” Scarsini, que lo transformó en una celebridad global a pocas semanas del Mundial 2026.