Se hizo famoso por una campaña argentina y hoy vuelve a la cancha: a qué hora juega Tim Payne y por dónde verlo
El defensor de Nueva Zelanda, que pasó de tener menos de 5.000 seguidores a superar los cuatro millones gracias a una campaña impulsada desde Argentina, volverá a salir a la cancha este martes en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026.
Tim Payne dejó de ser un desconocido para convertirse en uno de los nombres más comentados del fútbol mundial en apenas unos días. El defensor del Wellington Phoenix y de la selección de Nueva Zelanda protagoniza un fenómeno viral sin precedentes gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valentín “Scarso” Scarsini, que lo transformó en una celebridad global a pocas semanas del Mundial 2026.
En medio de esta explosión de popularidad, el futbolista neozelandés tendrá una nueva presentación con su selección. Nueva Zelanda enfrentará este martes 2 de junio a Haití en un partido amistoso preparatorio para la Copa del Mundo.
El encuentro se disputará desde las 21 y podrá verse en toda Latinoamérica, excepto Brasil, a través de Disney+ en su Plan Premium.
La historia de Payne se volvió viral después de que Scarsini lanzara una campaña para convertir al futbolista menos conocido del Mundial en una estrella de internet. La respuesta fue inmediata: el defensor pasó de tener apenas 4.715 seguidores en Instagram a sumar cientos de miles en cuestión de horas. Actualmente supera los cuatro millones de seguidores y ya es la figura deportiva más popular de Nueva Zelanda en redes sociales.
El impacto fue tan grande que incluso superó a los All Blacks, la histórica selección neozelandesa de rugby, que cuenta con cerca de 2,8 millones de seguidores en Instagram.
Mientras disfruta de esta inesperada fama, Payne mantiene el foco en la preparación para el Mundial. Tras el amistoso frente a Haití, Nueva Zelanda jugará otro encuentro de preparación el próximo sábado 6 de junio frente a Inglaterra.
Luego llegará el gran desafío. El seleccionado oceánico debutará en el Mundial 2026 el 15 de junio contra Irán. Posteriormente enfrentará a Egipto el 21 de junio y cerrará la fase de grupos ante Bélgica el 26.
Consciente del fenómeno que se generó alrededor de su figura, Payne ya publicó un video especial agradeciendo el apoyo recibido desde Argentina. Ahora, millones de nuevos seguidores estarán atentos a su actuación cuando esta noche vuelva a vestir la camiseta de Nueva Zelanda.