Alexis Mac Allister, en el centro de una pulseada millonaria entre Real Madrid y el "Colchonero"
El campeón del mundo con la Selección despertó el interés de los dos gigantes de la capital española. Mientras el Real Madrid lo considera una prioridad para reforzar el mediocampo, Diego Simeone lo tiene como uno de sus grandes objetivos para el Atlético de Madrid.
Resumen para apurados
- Real Madrid y Atlético de Madrid buscan fichar al argentino Alexis Mac Allister, figura del Liverpool, para reforzar sus planteles en el próximo mercado de pases europeo.
- El volante tiene contrato con Liverpool hasta 2028. Mientras Real Madrid espera sus elecciones internas, Simeone desea sumarlo a la fuerte base argentina del Atlético de Madrid.
- La cotización de Mac Allister y el inicio de la era de Iraola en Liverpool complicarán su salida, mientras el jugador se enfoca en revalidar el título en el Mundial 2026.
Alexis Mac Allister se convirtió en uno de los nombres más codiciados del próximo mercado de pases europeo. El mediocampista argentino, figura del Liverpool y de la Selección, aparece en la órbita de los dos clubes más poderosos de Madrid: Real Madrid y Atlético de Madrid.
En el conjunto “Merengue”, el volante campeón del mundo es una de las principales alternativas que maneja Florentino Pérez para reforzar el medio campo. Sin embargo, cualquier avance concreto dependerá del resultado de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo. El actual mandatario compite con Enrique Riquelme y, en caso de imponerse, impulsaría una ofensiva para intentar incorporar al ex Argentinos Juniors y Brighton.
Del otro lado de la ciudad, Diego Simeone también sueña con contar con Mac Allister. El entrenador argentino, que recientemente confirmó su continuidad en el Atlético de Madrid, considera al mediocampista una pieza ideal para potenciar su proyecto deportivo. De hecho, el “Cholo” busca seguir fortaleciendo la marcada identidad argentina del plantel, que ya cuenta con futbolistas como Juan Musso, Nahuel Molina, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.
Pese al interés de ambos clubes, la operación no será sencilla. Mac Allister tiene contrato con Liverpool hasta junio de 2028 y es una de las piezas más importantes del equipo inglés. Desde su llegada procedente de Brighton en 2023, a cambio de cerca de 40 millones de euros, se consolidó como titular indiscutido y viene de disputar 55 partidos y convertir cinco goles en la última temporada.
En Anfield también atraviesan una etapa de cambios. Tras la salida de Arne Slot, el club quiere iniciar una nueva era con el español Andoni Iraola como entrenador. Aunque el nuevo escenario genera cierta incertidumbre, la dirigencia de Liverpool no contempla desprenderse fácilmente de uno de sus futbolistas más valiosos.
Mientras tanto, el mediocampista mantiene el foco lejos de los rumores. Actualmente se encuentra concentrado con la Selección Argentina en Kansas, Estados Unidos, preparando los amistosos frente a Honduras e Islandia. A nueve días del inicio del Mundial 2026, Mac Allister tiene una prioridad clara: defender el título conseguido en Qatar y volver a ser una de las piezas clave del equipo de Lionel Scaloni.