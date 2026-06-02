Alexis Mac Allister, en el centro de una pulseada millonaria entre Real Madrid y el "Colchonero"

Del otro lado de la ciudad, Diego Simeone también sueña con contar con Mac Allister. El entrenador argentino, que recientemente confirmó su continuidad en el Atlético de Madrid, considera al mediocampista una pieza ideal para potenciar su proyecto deportivo. De hecho, el “Cholo” busca seguir fortaleciendo la marcada identidad argentina del plantel, que ya cuenta con futbolistas como Juan Musso, Nahuel Molina, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.