El futuro de Mac Allister en Liverpool abre rumores sobre un posible interés del Real Madrid

El mediocampista campeón del mundo aún no inició negociaciones para renovar su contrato con el club inglés, pese a que su vínculo se extiende hasta 2028. La situación alimenta especulaciones en Europa.

El futuro de Alexis Mac Allister en Liverpool volvió a instalarse en el centro de la escena en Europa. A pesar de haberse consolidado como una pieza importante dentro del equipo inglés, el club todavía no inició conversaciones para extender su contrato, una situación que llamó la atención en medio de rumores que lo vinculan con Real Madrid.

La información fue revelada por su padre, Carlos “Colo” Mac Allister, quien explicó que hasta el momento la dirigencia del club no se comunicó para comenzar a negociar una renovación del vínculo.

“El club todavía no nos llamó para hablar de una renovación”, contó el ex futbolista al referirse a la situación contractual del mediocampista argentino.

El contrato de Alexis Mac Allister con Liverpool tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2028, por lo que todavía existe margen de tiempo para que las partes comiencen a dialogar sobre una posible extensión.

Sin embargo, el dato que generó cierta sorpresa en el entorno del jugador es que otros futbolistas del plantel que tenían la misma fecha de finalización de contrato ya iniciaron o incluso avanzaron en sus respectivas renovaciones.

En paralelo, el nombre del campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 comenzó a aparecer en distintas versiones del mercado europeo que lo vinculan con Real Madrid, club que lo tendría en carpeta como una de las alternativas para reforzar el mediocampo en el futuro.

Por ahora no hubo contactos formales, pero la falta de avances en la renovación con Liverpool mantiene abierto un escenario que alimenta especulaciones sobre el futuro del futbolista surgido de Argentinos Juniors.

