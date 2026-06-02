La Cámara de Comercio rechazó la propuesta del FMI de ampliar Ganancias y aumentar la carga sobre monotributistas

Resumen para apurados
- La CAC rechazó en Argentina la propuesta del FMI de ampliar Ganancias y aumentar el Monotributo, por considerar que afectará gravemente al consumo y fomentará la informalidad.
- Mediante un comunicado, la entidad cuestionó que se eleve la presión fiscal sobre asalariados y pequeños contribuyentes sin un aumento previo en sus ingresos reales.
- La CAC propone una reforma tributaria integral que reduzca impuestos distorsivos y sume a provincias y municipios para mejorar la competitividad y el crecimiento económico.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su rechazo a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para una futura reforma tributaria y cuestionó especialmente la propuesta de ampliar la base de contribuyentes del Impuesto a las Ganancias y aumentar la carga sobre los monotributistas para financiar la reducción de otros tributos.
A través de un comunicado, la entidad sostuvo que, en las actuales circunstancias, resulta inapropiado avanzar con medidas que impliquen una mayor presión tributaria sobre trabajadores en relación de dependencia y pequeños contribuyentes. Según argumentó, sin un incremento previo de los ingresos personales, una ampliación del alcance de Ganancias tendría un impacto negativo sobre el consumo, cuya recuperación considera aún incipiente.
La CAC advirtió además que un incremento significativo del Monotributo, junto con el eventual traslado de contribuyentes al Régimen General, podría desalentar la formalidad y generar un efecto contrario al buscado en términos de recaudación.
Si bien manifestó su respaldo a una reforma tributaria integral, la entidad consideró que el proceso debe orientarse hacia una reducción gradual de la presión fiscal y una mayor neutralidad impositiva para favorecer la actividad económica y el comercio.
En ese sentido, apoyó la continuidad de la política de reducción o eliminación de impuestos considerados distorsivos, como los Derechos de Exportación, el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y determinadas contribuciones vinculadas a la producción, siempre sin comprometer el equilibrio fiscal ni afectar los ingresos de los sectores medios y bajos.
La entidad también sostuvo que cualquier reforma tributaria debe involucrar a provincias y municipios, promoviendo una revisión de tributos como Ingresos Brutos, Sellos y las tasas municipales de Seguridad e Higiene, que identificó como una de las principales preocupaciones del sector empresario.
Por último, la CAC reafirmó su respaldo al ordenamiento fiscal, las reformas estructurales y el proceso de desregulación económica, al tiempo que insistió en la necesidad de avanzar hacia una reducción sustancial de la presión tributaria para mejorar la competitividad y estimular el crecimiento de la actividad económica.