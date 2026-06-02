La Cámara de Comercio rechazó la propuesta del FMI de ampliar Ganancias y aumentar la carga sobre monotributistas

En ese sentido, apoyó la continuidad de la política de reducción o eliminación de impuestos considerados distorsivos, como los Derechos de Exportación, el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y determinadas contribuciones vinculadas a la producción, siempre sin comprometer el equilibrio fiscal ni afectar los ingresos de los sectores medios y bajos.