Por qué los teletrabajadores tienen menos chances de ascender que los empleados presenciales

Hay preocupación generalizada por las perspectivas laborales en torno al avance de la Inteligencia Artificial (IA). Un estudio recientemente publicado, ejecutado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, no la quita de la dramática escena de desempleo, aunque según los porcentajes la IA no es el único factor por el que los jóvenes graduados no tienen trabajo. El auge del teletrabajo desde la pandemia también ha hecho que las empresas sean más reacias a contratar a trabajadores jóvenes e inexpertos. Es el principal factor que impulsa las mayores tasas de desempleo entre los recién graduados universitarios, según la investigación.