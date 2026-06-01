Tomás Albornoz brilló con un doblete en Toulon, pero su equipo se quedó sin playoffs
El apertura tucumano fue la gran figura en la victoria por 27-22 sobre Bordeaux, reciente bicampeón de la Champions Cup. Marcó dos tries, fue elegido el mejor jugador del partido y cerró otra actuación sobresaliente en el Top 14 francés.
Resumen para apurados
- El apertura argentino Tomás Albornoz anotó dos tries en el triunfo de Toulon ante Bordeaux en Francia, pero su equipo quedó sin chances matemáticas de avanzar a los playoffs.
- Elegido figura del partido tras marcar dos tries determinantes ante el poderoso Bordeaux, Albornoz se consolidó en el Top 14 pese a la eliminación colectiva de su equipo.
- Este rendimiento consagra a Albornoz como uno de los mejores aperturas de Europa y lo proyecta como una pieza clave para Los Pumas en las próximas ventanas internacionales.
Tomás Albornoz volvió a demostrar por qué es uno de los argentinos de mejor presente en el rugby europeo. El apertura tucumano fue la gran figura de Toulon en la victoria por 27-22 frente a Bordeaux, uno de los equipos más poderosos de Francia y reciente bicampeón de la Champions Cup, en el marco de la fecha 25 del Top 14.
El ex jugador de Tucumán Rugby tuvo una actuación determinante y fue el principal responsable del triunfo de su equipo. A los 14 minutos del primer tiempo abrió el marcador tras interceptar una pelota y recorrer varios metros a pura velocidad para apoyar debajo de los palos.
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Antes del descanso volvió a golpear: detectó un espacio en la defensa rival, ejecutó un preciso kick de zurda y terminó apoyando su segundo try de la tarde.
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Su rendimiento no pasó desapercibido. Albornoz fue elegido como la figura del encuentro y recibió elogios de la prensa francesa, que destacó su capacidad para conducir al equipo y lo definió como un jugador con “madera de grande”.
Sin embargo, la alegría individual contrastó con la realidad colectiva de Toulon. A pesar del valioso triunfo frente a uno de los candidatos al título, el conjunto francés ya no tiene posibilidades matemáticas de ingresar a los play-offs del Top 14. Ubicado en el noveno puesto de la tabla y con una sola fecha por disputarse, quedó definitivamente fuera de la pelea por el campeonato.
Más allá de esa frustración, Albornoz cierra la temporada en un nivel altísimo. Consolidado como una de las principales figuras de Toulon y considerado uno de los aperturas más destacados del torneo, el tucumano llega en un gran momento a la próxima ventana internacional con Los Pumas. Su rendimiento en Francia lo posiciona como una pieza clave para el seleccionado argentino de cara a los desafíos que se avecinan en 2026.