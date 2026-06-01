Tomás Albornoz brilló con un doblete en Toulon, pero su equipo se quedó sin playoffs

Más allá de esa frustración, Albornoz cierra la temporada en un nivel altísimo. Consolidado como una de las principales figuras de Toulon y considerado uno de los aperturas más destacados del torneo, el tucumano llega en un gran momento a la próxima ventana internacional con Los Pumas. Su rendimiento en Francia lo posiciona como una pieza clave para el seleccionado argentino de cara a los desafíos que se avecinan en 2026.