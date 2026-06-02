Así es la lujosa mansión de George Clooney en Italia valuada en 100 millones de dólares

Pocos nombres en la industria del cine tienen el peso y la elegancia de George Clooney. Actor, director, productor y filántropo, ha sabido construir una carrera sólida y una imagen pública marcada por el bajo perfil y el buen gusto. Lejos de los excesos de Hollywood, Clooney encontró su rincón ideal en Europa, más precisamente en Italia, donde se enamoró de un lugar que, con el tiempo, se transformó en su hogar principal.