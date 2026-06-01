El ciclo de Andrés Yllana igualó una racha que San Martín no sufría desde hace varias temporadas

Los traspiés frente a Gimnasia y Tiro, Atlanta y Midland encendieron las alarmas en Bolívar y Pellegrini. Más allá de los resultados, preocupa el rendimiento de un equipo que perdió solidez defensiva, generación de juego y confianza. Por eso, para encontrar un antecedente similar hay que remontarse al Torneo Transición 2020/21, el certamen que se disputó tras la suspensión del campeonato en el que San Martín lideraba la zona B con 44 puntos cuando irrumpió la pandemia.