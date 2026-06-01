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El ciclo de Andrés Yllana igualó una racha que San Martín no sufría desde hace varias temporadas

Los tropiezos contra Gimnasia y Tiro, Atlanta y Midland devolvieron al "Santo" a una racha que parecía haber quedado atrás.

El ciclo de Andrés Yllana igualó una racha que San Martín no sufría desde hace varias temporadas
Foto De Ignacio Izaguirre (Especial Para La Gaceta).
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El San Martín de Yllana acumuló tres derrotas seguidas en la Primera Nacional tras caer ante Midland, una racha negativa histórica que el club no sufría hace más de cinco años.
  • La racha, con caídas ante Gimnasia y Tiro, Atlanta y Midland, iguala lo ocurrido en 2020 bajo la dupla Gómez-Orsi, evidenciando pérdida de solidez defensiva y juego.
  • Este bache futbolístico enciende las alarmas en la dirigencia y genera preocupación por la continuidad del proyecto de Yllana, reviviendo fantasmas de crisis pasadas.
Resumen generado con IA

La derrota frente a Midland no sólo profundizó el mal momento futbolístico de San Martín. También permitió poner en contexto una estadística que refleja la magnitud del presente. Con la caída en Libertad, el equipo de Andrés Yllana acumuló tres derrotas consecutivas por primera vez en 1.983 días, es decir, más de cinco años y cinco meses después de la última vez que había atravesado una racha similar en la Primera Nacional.

Los traspiés frente a Gimnasia y Tiro, Atlanta y Midland encendieron las alarmas en Bolívar y Pellegrini. Más allá de los resultados, preocupa el rendimiento de un equipo que perdió solidez defensiva, generación de juego y confianza. Por eso, para encontrar un antecedente similar hay que remontarse al Torneo Transición 2020/21, el certamen que se disputó tras la suspensión del campeonato en el que San Martín lideraba la zona B con 44 puntos cuando irrumpió la pandemia.

En aquel torneo, el "Santo" era dirigido por la dupla conformada por Sergio Gómez y Favio Orsi. La racha negativa comenzó el 13 de diciembre de 2020 con una dura derrota por 3 a 0 frente a Atlético de Rafaela en La Ciudadela. Una semana después cayó 1 a 0 contra Sarmiento de Junín como visitante y cerró la fase con otro revés por la mínima diferencia frente a Villa Dálmine, el 27 de diciembre de 2020.

A pesar de esa seguidilla, San Martín logró clasificarse a los playoffs por el segundo ascenso. Sin embargo, no pudo revertir el golpe anímico y quedó eliminado en cuartos de final frente a Atlanta, en una definición por penales disputada en el estadio de Estudiantes de Río Cuarto. Aquella eliminación puso fin a una temporada que había comenzado con enormes expectativas tras el recordado torneo de los 44 puntos.

Un antecedente con diferencias

A diferencia de lo que muchos recuerdan, la eliminación frente a Atlanta no significó el final inmediato del ciclo de Gómez y Orsi. La dupla continuó al frente del equipo en el campeonato siguiente, aunque los resultados tampoco acompañaron. Tras tres empates consecutivos y una derrota frente a Atlanta en el arranque de la temporada 2021, ambos terminaron alejándose de sus cargos. Hoy, 1.983 días después de aquella caída frente a Villa Dálmine, San Martín vuelve a encadenar tres derrotas consecutivas y atraviesa un escenario que inevitablemente invita a mirar hacia atrás.

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