Seguridad

Asesinaron a un tucumano en Jujuy: identificaron a la víctima y hay un detenido

Se trata de Braian Chiodini, un tucumano de 32 años que realizaba tareas de cobranza en la zona.

Los peritos trabajaron en el lugar donde estaba el cadáver.
Los peritos trabajaron en el lugar donde estaba el cadáver.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La policía de Jujuy identificó a Braian Chiodini, un viajante tucumano de 32 años hallado asesinado el fin de semana en las rutas 34 y 43, y detuvo a un sospechoso del crimen.
  • El cuerpo de la víctima fue descubierto con signos de violencia dentro de un utilitario. La investigación se inició tras una denuncia realizada el viernes por la noche.
  • La Fiscalía espera el resultado de la autopsia para determinar la causa de muerte y prevé realizar la audiencia imputativa contra el único detenido durante esta semana.
Resumen generado con IA

La investigación por el violento hallazgo de un hombre sin vida en la intersección de las rutas nacional 34 y provincial 43 sumó avances clave en el caso. Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron que la víctima fue identificada como Braian Chiodini, un viajante de autopartes de 32 años, oriundo de Tucumán, quien se encontraba en Jujuy por motivos laborales.

Detención y avances judiciales

La comisario Emilse Ceballo, del área de Prensa de la Policía de Jujuy, confirmó que hay una persona detenida vinculada al hecho. Las actuaciones se habrían iniciado a partir de una denuncia radicada el pasado viernes por la noche, lo que permitió orientar las primeras pesquisas.

Actualmente, la Fiscalía espera los resultados de la autopsia, un procedimiento determinante para establecer fehacientemente la causa de la muerte y la mecánica del crimen. Se espera que la audiencia imputativa contra el único detenido se lleve a cabo en el transcurso de esta semana, donde se conocerán los cargos formales.

El hallazgo

El cuerpo de Chiodini fue encontrado durante el fin de semana dentro de un vehículo utilitario en el cruce de Los Lapachos. Debido a las condiciones en las que se encontraba el cadáver, el MPA calificó el hecho como violento, y desplegó un operativo que incluyó a diversas áreas de criminalística para recabar pruebas en la escena.

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