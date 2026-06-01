Asesinaron a un tucumano en Jujuy: identificaron a la víctima y hay un detenido

El hallazgo

El cuerpo de Chiodini fue encontrado durante el fin de semana dentro de un vehículo utilitario en el cruce de Los Lapachos. Debido a las condiciones en las que se encontraba el cadáver, el MPA calificó el hecho como violento, y desplegó un operativo que incluyó a diversas áreas de criminalística para recabar pruebas en la escena.