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El increíble Salto del Agrio: dónde queda la cascada argentina de aguas ácidas y colores únicos

En el sur argentino, un paisaje volcánico esconde las maravillas de una cascada deslumbrante, hipnótica y amenzante.

Salto del Agrio, de los paisajes más impresionantes del sur argentino.
Salto del Agrio, de los paisajes más impresionantes del sur argentino. (Imagen: Ser Argentino)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Salto del Agrio, una cascada de 60 metros con aguas ácidas y coloridas en Neuquén, atrae a turistas esta temporada por su origen volcánico y valor geológico único.
  • Formado por antiguas coladas de lava del volcán Copahue, el sitio destaca por su piletón sulfuroso y su relevancia espiritual para las comunidades mapuches de la región.
  • Con el inicio de la temporada de verano en enero, las autoridades locales promueven visitas guiadas y autoguiadas para consolidar este tesoro como un hito turístico clave.
Resumen generado con IA

Los volcanes forjaron abismos que pronto derivaron en maravillas naturales. Las antiguas coladas de lava hicieron sucumbir la roca basáltica hasta dar lugar a una profunda perforación en el suelo. La rotura resguarda una secuencia única: una imponente caída de 60 metros estalla en un piletón sulfuroso. Un líquido de color oro se mezcla con las aguas ácidas. Un paisaje amenazante e hipnotizante está guardado allí, en el Salto del Agrio.

Las marcas de antiguos colosos se unen a los ritmos del Volcán Copahue. La corriente de las aguas ácidas termina en un desfiladero gigante, el conocido Salto del Agrio. Cerca de Caviahue, en Neuquén, se esconde un escenario casi jurásico donde es posible adentrarse entre cerros escarpados y araucarias que custodian el río. El final de recorrido es deslumbrante: un monumental salto de agua cae al vacío desde aproximadamente 60 metros de altura y estalla en una pequeña laguna que espera debajo.

Un espectáculo para los sentidos en el norte neuquino

El Salto del Agrio es una de las cascadas más impresionantes de la Argentina. Ubicado en el corazón del norte neuquino, es una de las postales que roban las palabras. El agua se mueve con una fuerza hipnótica sobre una base de piedras volcánicas teñidas de ocres verdes y rojizos. Así se conforma un paisaje salvaje, avasallador para las percepciones y completamente unforgettable.

Llegar hasta este santuario de la naturaleza es emprender un viaje que prepara el espíritu. Desde Caviahue, la Ruta Provincial 27 señala el rumbo hacia Copahue, hasta que un desvío a la derecha introduce al viajero en el camino del Cañadón del Trolote. Son apenas diez kilómetros de ripio donde las siluetas ancestrales de las araucarias y el murmullo del río Agrio anticipan el desenlace. El sendero muere abruptamente junto a una formación rocosa; es el momento de apagar el motor, descender y permitir que el entorno hable por sí mismo.

Mística ancestral en el sur argentino

Frente a la inmensidad del cañón, los ojos apenas logran procesar el despliegue cromático. Al estallido óptico de los tonos áuricos y rojizos se le suma un componente invisible pero arrollador: un sonido estremecedor, un retumbar profundo que se adueña de la escena. La luz del sol juega un papel crucial en este teatro natural, descomponiéndose sobre la piedra basáltica y encendiendo destellos dorados que invitan a los más curiosos a acercarse a las orillas para comprobar la verdadera y extraña tonalidad de la roca viva.

Pero el Salto del Agrio no es solo un capricho geológico; alberga una mística divina que late desde tiempos inmemoriales. Para las comunidades mapuches que habitan la región, este abismo custodiado por araucarias y bajo la mirada atenta del volcán Copahue fue, desde siempre, un espacio de culto y veneración a la Madre Tierra. Es esa energía de lo sagrado lo que convierte al lugar en una postal viva y conmovedora, un punto que se vuelve sencillamente imperdible para cualquiera que se atreva a recorrer los senderos del sur argentino.

Para quienes decidan descubrir este secreto neuquino, la temporada alta de excursiones formales inicia con el calor de enero, ofreciendo alternativas guiadas de perfil contemplativo. No obstante, para los que prefieren la aventura en solitario, la Dirección de Turismo local facilita mapas e indicaciones precisas para asegurar que nadie se pierda la oportunidad de ser testigo de este tesoro patagónico. 

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