El increíble Salto del Agrio: dónde queda la cascada argentina de aguas ácidas y colores únicos

Pero el Salto del Agrio no es solo un capricho geológico; alberga una mística divina que late desde tiempos inmemoriales. Para las comunidades mapuches que habitan la región, este abismo custodiado por araucarias y bajo la mirada atenta del volcán Copahue fue, desde siempre, un espacio de culto y veneración a la Madre Tierra. Es esa energía de lo sagrado lo que convierte al lugar en una postal viva y conmovedora, un punto que se vuelve sencillamente imperdible para cualquiera que se atreva a recorrer los senderos del sur argentino.