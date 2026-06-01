Pausas de hidratación

El más inapelable ídolo, Lionel Messi, ya no fascina en el Barcelona y tampoco en el París Saint Germain. Para ser francos, no efectúa sus corridas geniales en ningún plantel de las grandes ligas. Al borde de los 39 años, con caprichosos desgastes en el cuerpo, participa del torneo amablemente estratégico de Estados Unidos, que puede ser una excelente inversión a largo plazo, o al intermedio, pero hoy es comparable en calidad a cualquier campeonato de country.