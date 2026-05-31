Exhibición en el Maracaná: Brasil aplastó a Panamá al vencerlo por 6 a 2 en la previa del Mundial 2026
Resumen para apurados
- La selección de Brasil dirigida por Carlo Ancelotti goleó 6-2 a Panamá en un amistoso jugado hoy en el Maracaná como preparación previa para el Mundial 2026.
- Con una destacada actuación de Vinícius y diez cambios clave de Ancelotti en el complemento, la Verdeamarela arrolló a su rival ante más de 70.000 espectadores.
- El triunfo consolida el proyecto de Ancelotti de cara al debut mundialista, teniendo como último ensayo un amistoso ante Egipto en Cleveland antes de buscar el título.
Brasil se despidió de su público con una actuación contundente. En el estadio Maracaná y ante más de 70.000 espectadores, el seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti derrotó 6 a 2 a Panamá en un amistoso de preparación para el Mundial 2026, dejando una imagen muy positiva antes de viajar a Estados Unidos.
La Verdeamarela golpeó desde el inicio. Apenas transcurrido un minuto de juego, Vinícius Júnior recibió una asistencia de Casemiro y sacó un potente remate para abrir el marcador. Sin embargo, Panamá reaccionó rápidamente y llegó al empate mediante Amir Murillo, cuyo tiro libre se desvió en la barrera y dejó sin respuestas a Alisson Becker.
Antes del descanso, Brasil volvió a tomar la ventaja. Vinícius encabezó una gran acción por el sector izquierdo y envió un centro preciso que encontró la cabeza de Casemiro. Tras la revisión del VAR, el tanto fue convalidado y el conjunto local se marchó al entretiempo arriba por 2 a 1.
En el complemento, Ancelotti renovó casi por completo la formación con diez modificaciones y encontró respuestas inmediatas. Los ingresados le dieron frescura al equipo y fueron determinantes para ampliar la diferencia. Rayan, Lucas Paquetá e Igor Thiago marcaron en una ráfaga que sentenció el encuentro mucho antes del final.
Última escala antes del debut
Cuando el partido ya estaba resuelto, Danilo Santos anotó el sexto gol brasileño con una gran definición individual, mientras que Carlos Harvey descontó para Panamá y estableció el 6 a 2 definitivo. Ahora, Brasil afrontará un último amistoso frente a Egipto, en Cleveland, antes de enfocarse por completo en su estreno en el Mundial, donde buscará conquistar una nueva estrella bajo la conducción de Ancelotti.