Sin aprobados, mirá el 1x1 de la derrota de San Martín contra Midland por 2 a 0

San Martín volvió a quedar en deuda y profundizó su mal momento futbolístico. El equipo de Andrés Yllana cayó 2-0 frente a Midland en Libertad, acumuló su tercera derrota consecutiva y dejó más dudas que respuestas. Sin generación de juego, con problemas defensivos y escasas situaciones de peligro, el "Santo" volvió a mostrar una imagen preocupante en una tarde en la que apenas Luca Arfaras logró destacarse por encima del resto.