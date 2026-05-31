Sin aprobados, mirá el 1x1 de la derrota de San Martín contra Midland por 2 a 0

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán perdió 2-0 ante Midland en Libertad, sumando su tercera derrota consecutiva en la Primera Nacional y profundizando su preocupante crisis futbolística.
- El equipo de Andrés Yllana mostró graves fallas defensivas, nula generación de juego y desesperación táctica, donde solo el delantero Luca Arfaras logró destacarse levemente.
- Esta nueva caída genera incertidumbre sobre el futuro del cuerpo técnico y obliga al plantel a reaccionar con urgencia para no se guir cediendo terreno en el torneo.
San Martín volvió a quedar en deuda y profundizó su mal momento futbolístico. El equipo de Andrés Yllana cayó 2-0 frente a Midland en Libertad, acumuló su tercera derrota consecutiva y dejó más dudas que respuestas. Sin generación de juego, con problemas defensivos y escasas situaciones de peligro, el "Santo" volvió a mostrar una imagen preocupante en una tarde en la que apenas Luca Arfaras logró destacarse por encima del resto.
Darío Sand (5)
Tuvo un par de atajadas importantes que evitaron que Midland sacara una diferencia mayor. Sin embargo, no transmitió la seguridad de otras tardes y dejó dudas en algunas salidas.
Víctor Salazar (3)
Cometió errores en la entrega y sufrió bastante cuando el rival atacó por su sector. Nunca logró afirmarse en la contención; ni tampoco aportar profundidad.
Nicolás Ferreyra (4)
Le costó controlar los avances rivales y quedó expuesto en varias jugadas. Terminó jugando como centrodelantero por decisión de Yllana, una imagen que simbolizó la desesperación del equipo.
Ezequiel Parnisari (4)
Intentó sostener la última línea, pero también sufrió cuando Midland encontró espacios. En el primer gol mostró demasiada pasividad, al igual que toda la defensa.
Lucas Diarte (3)
Volvió a tener problemas en la marca y prácticamente no pesó en ataque. San Martín extrañó sus proyecciones y profundidad por la banda.
Nicolás Castro (4)
Quiso tomar la posta y hacerse cargo de la conducción, pero casi siempre quedó aislado. Tuvo buenas intenciones, aunque nunca logró darle claridad al juego.
Laureano Rodríguez (5)
Mostró despliegue y dinámica durante gran parte del primer tiempo. Con el correr de los minutos perdió protagonismo y terminó diluyéndose.
Milton Ríos (5)
Debut aceptable. Arrancó participativo y mostró criterio para jugar, aunque con el paso del partido fue perdiendo influencia.
Benjamín Borasi (3)
Yllana lo mandó a la cancha para intentar desequilibrar en base a su velocidad, pero nunca encontró espacios. Participó poco y no logró cambiar el desarrollo del partido.
Luca Arfaras (6)
Fue uno de los pocos que intentó algo distinto. Mostró movilidad, buscó asociarse y generó las aproximaciones más peligrosas del equipo.
Facundo Pons (3)
Volvió a jugar lejos del área y casi no tuvo situaciones. Le costó imponerse en los duelos y terminó dejando la cancha lesionado.
Gonzalo Rodríguez (-)
Entró cuando San Martín ya jugaba más con empuje que con ideas. Nunca encontró los espacios para lastimar a la defensa rival.
Guillermo Rodríguez (-)
El entrenador lo puso con el equipo completamente lanzado al ataque y en un contexto de mucho desorden. Jugó poco para ser evaluado.
Jorge Juárez (-)
Aportó intensidad y ganas desde su ingreso. Intentó darle energía a un equipo que ya estaba golpeado futbolísticamente.
Elías López (-)
Yllana recurrió a él con la idea de generar mayor amplitud en ataque. Tuvo algunas intervenciones, pero no consiguió cambiar la tendencia de un equipo que ya jugaba más por empuje que por ideas.