Paredes no está desgarrado y llegará sin problemas al Mundial

Resumen para apurados
- Leandro Paredes no sufrió un desgarro en Estados Unidos y estará disponible para el debut de Argentina en el Mundial 2026, tras descartarse una lesión grave en los estudios.
- El volante de Boca Juniors sintió la molestia muscular ante Universidad Católica. No obstante, los análisis indicaron una contractura que solo requerirá cuidados leves en Kansas.
- La recuperación de Paredes lleva tranquilidad a Lionel Scaloni para definir el plantel que disputará los amistosos previos y buscará defender el título mundial en el torneo.
La Selección recibió una de las noticias más esperadas desde su llegada a Estados Unidos: Leandro Paredes no sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho, como se especuló en los últimos días, y su presencia en el Mundial 2026 no corre ningún tipo de riesgo.
El volante de Boca había encendido las alarmas durante el encuentro en el que el “Xeneize” cayó ante Universidad Católica y quedó eliminado de la Libertadores. Durante ese partido, Paredes sintió una molestia muscular que le impidió rendir con normalidad y generó preocupación.
Sin embargo, los estudios realizados descartaron una lesión de gravedad: solo tiene una contractura en la zona afectada, una molestia que requerirá algunos cuidados especiales durante los próximos días, pero que no le impedirá formar parte de la preparación previa al debut mundialista.
Si bien el volante llegará con algunas precauciones al primer entrenamiento formal que la Selección realizará este lunes en Kansas City, las expectativas son más que positivas. Incluso existe la posibilidad de que sume minutos en alguno de los amistosos programados antes del inicio de la Copa del Mundo, algo que parecía impensado cuando surgieron las primeras versiones sobre una posible lesión muscular.
La tranquilidad por la situación de Paredes llega en un momento clave para el cuerpo técnico. Con la mayoría de los futbolistas ya instalados en Kansas y los restantes incorporándose desde diferentes puntos del planeta, Lionel Scaloni comenzará a delinear el equipo que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.
La agenda de la “Albiceleste” ya está completamente definida. Este lunes comenzarán oficialmente los entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center, el moderno complejo deportivo que utilizará el seleccionado durante su estadía en Kansas City.
El primer compromiso de preparación será el sábado 6 de junio frente a Honduras en el Kyle Field de Texas, un estadio con capacidad para más de 102.000 espectadores. Luego, el equipo viajará hacia Alabama para medirse el martes 9 con Islandia en el Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn. Ambos encuentros servirán para que el cuerpo técnico ajuste los últimos detalles tácticos y físicos antes del estreno mundialista. Después del segundo amistoso, la delegación regresará a Kansas para completar la preparación final.
El debut en la Copa del Mundo está programado para el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Posteriormente, Argentina enfrentará a Austria el lunes 22 en Arlington, Texas, y cerrará la fase de grupos el sábado 27 ante Jordania en el mismo escenario.
La logística diseñada por la AFA contempla regresar a Kansas después de cada presentación. La ciudad fue elegida como base por su ubicación estratégica y por la cercanía con varias de las sedes asignadas al seleccionado. Además, las distancias aéreas relativamente cortas permitirán minimizar los traslados y maximizar los tiempos de descanso.
Por ahora, la principal noticia pasa por la recuperación de Paredes. El susto quedó atrás y Scaloni respira tranquilo: uno de los pilares de la mitad de la cancha estará disponible para afrontar el gran objetivo de la Selección, la defensa de la corona mundial.