Paredes no está desgarrado y llegará sin problemas al Mundial

El primer compromiso de preparación será el sábado 6 de junio frente a Honduras en el Kyle Field de Texas, un estadio con capacidad para más de 102.000 espectadores. Luego, el equipo viajará hacia Alabama para medirse el martes 9 con Islandia en el Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn. Ambos encuentros servirán para que el cuerpo técnico ajuste los últimos detalles tácticos y físicos antes del estreno mundialista. Después del segundo amistoso, la delegación regresará a Kansas para completar la preparación final.