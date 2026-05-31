Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 1 de junio

Para este lunes 1 de junio se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 22°C, con condiciones que irán variando a lo largo del día. Durante la madrugada el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la mañana podrían registrarse bancos de neblina que reducirán la visibilidad. Hacia la tarde el tiempo se mantendrá mayormente nublado y, por la noche, aumentarán las probabilidades de lluvias aisladas.