Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 1 de junio

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este lunes 1 de junio en Tucumán una jornada fresca y mayormente nublada, con temperaturas entre los 14°C y 22°C.
- La jornada registrará neblinas matinales con alta humedad del 78% y vientos leves, mientras que hacia la noche aumentarán las probabilidades de lluvias aisladas hasta un 40%.
- Este pronóstico marca el inicio de un junio húmedo y fresco en la región, anticipando condiciones inestables que afectarán la circulación y actividades de los habitantes.
El inicio de junio llegará con una jornada fresca, cielo mayormente cubierto y posibilidad de lluvias aisladas en Tucumán, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El pronóstico del clima
Para este lunes 1 de junio se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 22°C, con condiciones que irán variando a lo largo del día. Durante la madrugada el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la mañana podrían registrarse bancos de neblina que reducirán la visibilidad. Hacia la tarde el tiempo se mantendrá mayormente nublado y, por la noche, aumentarán las probabilidades de lluvias aisladas.
Según el reporte meteorológico, las probabilidades de precipitación serán bajas durante gran parte de la jornada, entre 0% y 10%, aunque por la noche podrían ascender hasta un rango de entre 10% y 40%.
En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 7 y 12 km/h, con predominio de direcciones variables: sudoeste durante la madrugada, noreste por la mañana, norte por la tarde y nuevamente sudoeste hacia la noche.
La humedad continuará siendo elevada en la provincia, con registros cercanos al 78%, mientras que la visibilidad rondará los 8 kilómetros. Estas condiciones favorecerán la presencia de neblinas en las primeras horas del día.
De esta manera, Tucumán tendrá un comienzo de semana con ambiente fresco, abundante nubosidad y una chance moderada de precipitaciones hacia el cierre de la jornada.