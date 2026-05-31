DeportesFútbol

Estudiantes de La Plata aplastó a Rosario Central y sigue en carrera en la Copa Argentina

El "Pincha" cerró el semestre con una contundente victoria que lo clasificó a octavos de final.

Estudiantes de La Plata aplastó a Rosario Central y sigue en carrera en la Copa Argentina
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Estudiantes de La Plata venció 3-0 a Rosario Central en Córdoba y clasificó a octavos de final de la Copa Argentina, manteniéndose firme en todas las competencias.
  • Con goles de Carrillo, Palacios y Amondarain, el equipo de Medina dominó el juego ante un Central que sufrió la expulsión de Ibarra y no logró reaccionar.
  • El 'Pincha' jugará en octavos contra Barracas o Huracán, consolidando un gran semestre, mientras que Central suma una nueva frustración tras su eliminación del torneo local.
Resumen generado con IA

Estudiantes volvió a mostrar una de sus versiones más contundentes y dio otro paso fuerte en una temporada que lo encuentra compitiendo en todos los frentes. En el estadio Mario Alberto Kempes, el "Pincha" derrotó 3 a 0 a Rosario Central y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina, en donde enfrentará al ganador del cruce entre Barracas Central y Huracán.

El conjunto dirigido por Alexander Medina golpeó rápido y después manejó el partido con inteligencia. Apenas iban tres minutos cuando Tiago Palacios desbordó por izquierda, levantó la cabeza y encontró dentro del área a Guido Carrillo, que ganó en el juego aéreo y abrió el marcador con un cabezazo imposible para Jeremías Ledesma.

Ese gol condicionó el desarrollo. Rosario Central intentó reaccionar, principalmente con algunas intervenciones de Ángel Di María, pero le costó mucho transformar el control de pelota en situaciones reales de peligro.

Estudiantes, en cambio, parecía más cómodo cuanto más pasaban los minutos. Esperó, administró espacios y volvió a lastimar cuando encontró una oportunidad clara. A la media hora, Emanuel Coronel derribó a Joaquín Tobio Burgos dentro del área y el árbitro sancionó penal. Palacios se hizo cargo de la ejecución y con un remate preciso amplió la diferencia.

Antes del descanso, el “Canalla” tuvo su mejor momento. Di María filtró una gran asistencia para Alejo Véliz, que quedó cara a cara con Fabricio Iacovich, pero el arquero respondió con autoridad. Minutos después volvió a imponerse ante otro intento del delantero y sostuvo la ventaja.

Rosario Central nunca pudo meterse en partido

El segundo tiempo arrancó con Jorge Almirón moviendo fuerte el banco para cambiar el rumbo del partido. Sin embargo, más allá de una postura algo más agresiva, Central nunca encontró fluidez ni profundidad para comprometer realmente a Estudiantes.

Del otro lado, el “Pincha” controló los tiempos con tranquilidad y prácticamente no sufrió sobresaltos. Incluso pudo haber ampliado antes con otro cabezazo de Carrillo que terminó pegando en el travesaño.

La resistencia rosarina terminó de derrumbarse cuando Franco Ibarra vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez jugadores. A partir de ahí, todo quedó servido para el cierre.

A cuatro minutos del final apareció Mikel Amondarain para poner cifras definitivas. El juvenil recibió en el borde del área, acomodó el cuerpo y definió con serenidad para decretar el 3 a 0 y confirmar una clasificación que nunca pareció correr riesgo.

Para Estudiantes fue otra señal positiva después de haber conseguido días atrás una clasificación sufrida en la Copa Libertadores. Para Central, en cambio, significó otro golpe importante luego de la eliminación en el torneo Apertura.

El “Pincha” sigue avanzando. Y lo hace con una sensación cada vez más marcada; cuando encuentra espacios, castiga.

Temas CórdobaClub Estudiantes de La PlataLa PlataRosarioCopa ArgentinaClub Atlético HuracánClub Atlético Rosario CentralClub Atlético Barracas Central
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Agostina Vega: la mamá éstá en terapia intensiva y todavía no sabe que su hija está muerta
1

Caso Agostina Vega: la mamá éstá en terapia intensiva y todavía no sabe que su hija está muerta

Caso Agostina Vega: el oscuro perfil de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen
2

Caso Agostina Vega: el oscuro perfil de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen

Caso Agostina Vega: las pruebas que complican a Claudio Barrelier y cómo se llegó al lugar del hallazgo
3

Caso Agostina Vega: las pruebas que complican a Claudio Barrelier y cómo se llegó al lugar del hallazgo

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?
4

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

Caso Agostina Vega: la abogada del padre describió el desgarrador momento del hallazgo
5

Caso Agostina Vega: la abogada del padre describió el desgarrador momento del hallazgo

Ranking notas premium
Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia
1

Allanan dos estudios jurídicos en una causa por presuntas estafas: qué dice la denuncia y qué busca la Justicia

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?
2

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

Un problema sin solución
3

Un problema sin solución

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina
4

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina

Polémica en la UNT por la autoría del proyecto que nombró al comedor “Juan Francisco Carreras”
5

Polémica en la UNT por la autoría del proyecto que nombró al comedor “Juan Francisco Carreras”

Más Noticias
Mirá en vivo el partido entre Midland y San Martín: probables formaciones

Mirá en vivo el partido entre Midland y San Martín: probables formaciones

Caso Agostina Vega: la abogada del padre describió el desgarrador momento del hallazgo

Caso Agostina Vega: la abogada del padre describió el desgarrador momento del hallazgo

Caso Agostina Vega: las pruebas que complican a Claudio Barrelier y cómo se llegó al lugar del hallazgo

Caso Agostina Vega: las pruebas que complican a Claudio Barrelier y cómo se llegó al lugar del hallazgo

Caso Agostina Vega: el oscuro perfil de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen

Caso Agostina Vega: el oscuro perfil de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen

Caso Agostina Vega: la mamá éstá en terapia intensiva y todavía no sabe que su hija está muerta

Caso Agostina Vega: la mamá éstá en terapia intensiva y todavía no sabe que su hija está muerta

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

Un problema sin solución

Un problema sin solución

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina

Comentarios