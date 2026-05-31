Estudiantes de La Plata aplastó a Rosario Central y sigue en carrera en la Copa Argentina

Estudiantes volvió a mostrar una de sus versiones más contundentes y dio otro paso fuerte en una temporada que lo encuentra compitiendo en todos los frentes. En el estadio Mario Alberto Kempes, el "Pincha" derrotó 3 a 0 a Rosario Central y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina, en donde enfrentará al ganador del cruce entre Barracas Central y Huracán.