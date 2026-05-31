Qué pasó en Japón vs. Islandia: la inédita nueva regla que terminó influyendo en un gol

El Mundial 2026 todavía no empezó, pero ya dejó una escena que sirve como anticipo del fútbol que viene. En Tokio, durante el amistoso entre Japón e Islandia, se aplicó una de las nuevas reglas impulsadas por FIFA e IFAB para reducir las pérdidas de tiempo y aumentar el tiempo efectivo de juego. El resultado fue inmediato: una demora en una sustitución terminó influyendo directamente en el desarrollo del partido.