Qué pasó en Japón vs. Islandia: la inédita nueva regla que terminó influyendo en un gol

Resumen para apurados
- En un amistoso en Tokio, Japón venció 1-0 a Islandia tras aprovechar una nueva regla de la FIFA que dejó temporalmente a su rival con diez jugadores por demorar un cambio.
- Al tardar más de 10 segundos en salir, el sustituto islandés debió esperar un minuto afuera. Japón aprovechó la superioridad numérica para marcar el gol de la victoria.
- La norma debutará formalmente en el Mundial 2026 junto a otras medidas de FIFA e IFAB, lo que promete agilizar el juego y generar debates sobre la nueva dinámica del fútbol.
El Mundial 2026 todavía no empezó, pero ya dejó una escena que sirve como anticipo del fútbol que viene. En Tokio, durante el amistoso entre Japón e Islandia, se aplicó una de las nuevas reglas impulsadas por FIFA e IFAB para reducir las pérdidas de tiempo y aumentar el tiempo efectivo de juego. El resultado fue inmediato: una demora en una sustitución terminó influyendo directamente en el desarrollo del partido.
Se jugaban 39 minutos del segundo tiempo y el duelo seguía igualado 0 a 0 cuando Islandia decidió hacer dos cambios. El primero transcurrió con normalidad, pero en el segundo apareció el detalle que cambió todo. Kristian Hlynsson tardó más de lo permitido en abandonar el campo y el árbitro polaco Damian Kos decidió aplicar el nuevo reglamento.
La sanción fue automática: Isak Thorvaldsson, que iba a ingresar en su lugar, tuvo que permanecer un minuto fuera del campo antes de poder entrar. Durante ese lapso, Islandia quedó momentáneamente con un futbolista menos y Japón no perdonó.
Aprovechando la superioridad numérica, el conjunto asiático armó una buena secuencia ofensiva que terminó con un centro de Yukinari Sugawara y un cabezazo de Koki Ogawa para marcar el 1 a 0 definitivo.
La situación sirvió como primera gran demostración práctica de una norma que promete generar debate durante la Copa del Mundo.
En qué consiste el nuevo punto del reglamento
Desde ahora, todo jugador sustituido tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno desde que el cuarto árbitro autoriza el cambio. Si excede ese tiempo, el reemplazante deberá esperar un minuto fuera y recién podrá ingresar cuando el juego vuelva a detenerse.
La medida forma parte de un paquete de cinco modificaciones reglamentarias que FIFA e IFAB buscan instalar para acelerar el ritmo real del fútbol.
Otra de las novedades establece que tanto los laterales como los saques de arco deberán ejecutarse dentro de cinco segundos. Si el equipo demora más de ese tiempo perderá la posesión y, en determinados casos, podría incluso conceder un córner.
También habrá cambios para los futbolistas que permanezcan en el piso. Cualquier jugador que reciba atención médica deberá salir y permanecer al menos un minuto afuera antes de regresar, salvo que la acción provenga de una infracción sancionada con tarjeta.
Por otra parte, el VAR ampliará su alcance: podrá intervenir en jugadas de segunda amarilla que terminen en expulsión y también revisar errores relacionados con córners que deriven directamente en gol.
La última modificación apunta al vínculo entre jugadores y árbitros. Desde ahora sólo el capitán podrá dialogar con el juez; cualquier otro futbolista que proteste o rodee al árbitro podrá ser amonestado.
Los japoneses debutarán el 14 de junio frente a Países Bajos y luego enfrentarán a Túnez y Suecia en el Grupo F. Islandia, por su parte, ya tiene un próximo desafío marcado: el amistoso contra Argentina del 9 de junio en Alabama.