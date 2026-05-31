ANSES confirmó un aumento para jubilados en junio: cuánto cobrarán la mínima, la máxima y la PUAM

Este ajuste para el sexto mes del año encuentra su explicación en el funcionamiento de la fórmula de movilidad mensual vigente, establecida mediante el DNU 274/24, el cual determina que los haberes se corrijan todos los meses según la variación del IPC nacional que informa el INDEC. Consecuentemente, para el período de junio de 2026, la ANSES tomó como referencia el indicador inflacionario del mes de abril, el cual arrojó un porcentaje de movilidad del 2,58% que define los nuevos montos para jubilaciones, pensiones, PBU, PUAM y bases imponibles.