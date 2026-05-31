ANSES confirmó un aumento para jubilados en junio: cuánto cobrarán la mínima, la máxima y la PUAM

A través de la Resolución 139/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó un incremento del 2,58% para las jubilaciones, pensiones y demás asignaciones previsionales que entrará en vigencia a partir de junio de 2026. Esta actualización impactará de manera directa sobre todos los beneficiarios integrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Con la aplicación de esta nueva normativa, los haberes correspondientes al sexto mes del año reflejarán los nuevos valores establecidos por el organismo estatal.
En términos de montos concretos, el esquema previsional presentará modificaciones significativas en los dos extremos de la escala de ingresos. El haber mínimo garantizado para los beneficiarios se elevará hasta alcanzar la cifra de $403.317,99 durante el período mencionado. En sintonía con este ajuste, la resolución también determina que el haber máximo percibido dentro del sistema previsional quedará fijado en un tope de $2.713.948,17.
Jubilados Anses: cuánto queda la mínima en junio 2026
A partir de junio, los jubilados y pensionados que perciben el haber más bajo cobrarán $403.317,99. El incremento responde al esquema de movilidad vigente, que ajusta los haberes en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Valores desde junio de Anses en los haberes
La resolución también fijó otros montos previsionales que regirán desde junio de 2026:
Haber mínimo garantizado: $403.317,99.
Haber máximo: $2.713.948,17.
Prestación Básica Universal (PBU): $184.499,57.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.654,39.
La PUAM, que equivale al 80% de la jubilación mínima, quedará así en $322.654,39 desde junio.
Quiénes están alcanzados por la actualización
La reciente actualización oficializada alcanza tanto a las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino como a los valores de referencia vinculados al cálculo de estos beneficios. Asimismo, la normativa dispone la adecuación de las remuneraciones pertenecientes a los afiliados que cesen su actividad laboral a partir del 31 de mayo de 2026, o bien soliciten el cobro de la prestación desde el 1° de junio, casos en los cuales se aplicarán de forma estricta los índices que aprueba la Subsecretaría de Seguridad Social.
Este ajuste para el sexto mes del año encuentra su explicación en el funcionamiento de la fórmula de movilidad mensual vigente, establecida mediante el DNU 274/24, el cual determina que los haberes se corrijan todos los meses según la variación del IPC nacional que informa el INDEC. Consecuentemente, para el período de junio de 2026, la ANSES tomó como referencia el indicador inflacionario del mes de abril, el cual arrojó un porcentaje de movilidad del 2,58% que define los nuevos montos para jubilaciones, pensiones, PBU, PUAM y bases imponibles.