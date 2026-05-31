Mirá en vivo el partido entre Midland y San Martín: probables formaciones

Para este partido, San Martín no podrá contar con los lesionados Santiago Briñone, Matías García y Alan Cisnero, ni con el expulsado Diego Diellos, por lo que se esperan varias modificaciones en el once titular de los "Santos" y el posible debut de Milton Ríos, el volante mixto que llegó desde Huracán, en reemplazo de Kevin López, que se perderá el resto de la temporada por la rotura de ligamentos en su rodilla derecha. También podría recuperar la titularidad Facundo Pons.