¿Dónde ver en vivo y a qué hora juegan Midland y San Martín?

Por la fecha 16 de la zona B de la Primera Nacional, San Martín visitará a Midland, desde las 16.30, con la premisa de romper la racha de dos derrotas consecutivas que atraviesa el conjunto de Ciudadela.
Los "Santos" vienen de caer ante Gimnasia y Tiro y Atlanta, resultados que no sólo lo relegaron a seis puntos del líder, Gimnasia de Jujuy, sino que también avivó los cuestionamientos sobre el equipo que conduce Andrés Yllana.
Para este partido, San Martín no podrá contar con los lesionados Santiago Briñone, Matías García y Alan Cisnero, ni con el expulsado Diego Diellos, por lo que se esperan varias modificaciones en el once titular de los "Santos" y el posible debut de Milton Ríos, el volante mixto que llegó desde Huracán, en reemplazo de Kevin López, que se perderá el resto de la temporada por la rotura de ligamentos en su rodilla derecha. También podría recuperar la titularidad Facundo Pons.
Por la lado de Midland, todo es color de rosas. El "benjamín" de la categoría consiguió victorias en los últimos cinco partidos y se ubica cuarto, con 22 puntos, uno más que San Martín. Aunque viene de caer como visitante de Atlético Rafaela, construyó su fortaleza en el estadio Ciudad Libertad, en el partido de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense.
¿Dónde ver en vivo el partido entre Midland y San Martín?
El partido entre Midland y San Martín, que será controlado por Álvaro Carranza, podrá verse en vivo por la plataforma LPF Play, a partir de las 16. Será el primero que disputarán el "Funebrero" y los "Santos" en el historial.
Probables formaciones de Midland vs San Martín
Midland: Mauro Leguiza; Genaro Cepeda, Pablo Casarico, Lautaro Díaz Laharque y Fernando González; Nicolás Violini, Maximiliano Rogoski, Jesús Camaño y Marcos Roseti; Agustín Campana y Jeremías Perales. DT: Roberto Iturreria.
San Martín: Darío Sand; Víctor Salazar, Guillermo Rodríguez, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Jorge Juárez, Laureano Rodríguez y Milton Ríos; Luca Arfaras y Facundo Pons. DT: Andrés Yllana.