OpiniónColumnas ¿La Vía Láctea se tragó a Loki? Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Olga Inés Pintado Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Semana de noticias económicas positivas para el gobierno Recuerdos fotográficos: Juan Heller y la chuña del Palacio de Justicia Humanizar la empresa: el nuevo desafío del management Lo más popular Clear-Coding: la nueva regla de la infidelidad que prioriza la honestidad por encima del chamuyo infinito QA Tester: el trabajo de romper videojuegos a propósito que puede pagar hasta U$S20 por hora Acostarse a distintas horas cada día puede dañar el corazón más que dormir pocas horas, según un estudio Fin de semana de ferias municipales: comidas, artesanías y mucho más El triple juego de Jaldo hacia 2027 Ranking notas premium Entre lágrimas y respaldo político, Pagani cerró su mandato y Grunauer quedó al frente de la UNT Caso Érika Álvarez: un imputado reveló cómo "El Militar" Sosa habría intentado ocultar el cuerpo Nueva ofensiva judicial en la UNT: reclaman ante la Cámara que se respete el cronograma electoral original Caso Érika: una pericia genética complica al “Militar” Sosa y suma una nueva sospechosa Por qué el jueves 4 es una fecha límite para el transporte en Tucumán