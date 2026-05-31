Últimas horas del sorteo por los 13 años de Club LA GACETA: pasajes, noches de hotel, tratamientos de spa y cenas

600 adheridos

Este camino no lo construimos solos. Nuestros 13 años no hubieran sido posibles sin el pilar fundamental del Club: los más de 600 comercios adheridos que nos eligieron desde el inicio y que siguen confiando en nosotros en cada nueva etapa. Desde las grandes cadenas de supermercados y estaciones de servicio, la gastronomía y locales de indumentaria, hasta los centros de estética, turismo, vehículos, gimnasios y entretenimiento, juntos formamos una red que impulsa con orgullo el trabajo, el consumo y la economía de nuestra provincia. ¡Gracias por celebrar con nosotros y por apostar siempre al crecimiento tucumano!