Últimas horas del sorteo por los 13 años de Club LA GACETA: pasajes, noches de hotel, tratamientos de spa y cenas

Hace exactamente 13 años nacía un proyecto con un propósito claro: acompañarte en tu día a día y ser el puente directo hacia tus momentos más íntimos y memorables. Hoy Club LA GACETA celebra su 13° Aniversario con un gran objetivo cumplido: ser el programa de beneficios y descuentos más grande, diverso y querido de la provincia.
A más de una década de nuestro nacimiento, nos transformamos en una comunidad gigante que no para de crecer: una familia que actualmente cuenta con más de 45.000 socios activos que eligen potenciar sus compras en el día a día para disfrutar de Tucumán haciendo rendir su economía y ahorrando en cada paso
600 adheridos
Este camino no lo construimos solos. Nuestros 13 años no hubieran sido posibles sin el pilar fundamental del Club: los más de 600 comercios adheridos que nos eligieron desde el inicio y que siguen confiando en nosotros en cada nueva etapa. Desde las grandes cadenas de supermercados y estaciones de servicio, la gastronomía y locales de indumentaria, hasta los centros de estética, turismo, vehículos, gimnasios y entretenimiento, juntos formamos una red que impulsa con orgullo el trabajo, el consumo y la economía de nuestra provincia. ¡Gracias por celebrar con nosotros y por apostar siempre al crecimiento tucumano!
Porque el verdadero motor de estos 13 años sos vos, gracias por permitirnos formar parte de tus almuerzos de domingo, de tus escapadas de fin de semana, del regalo para los que más querés o del café de cada mañana. Gracias por confiar en Club LA GACETA como tu aliado indiscutido para cuidar los pequeños y grandes detalles de tu economía. Queremos agradecer a todos nuestros socios por acompañarnos y ser parte de esta gran comunidad. Su confianza y apoyo nos motivan a seguir creciendo, generando nuevas propuestas y ofreciendo beneficios pensados especialmente para ustedes.
Sorteo Aniversario
¡Últimas horas del Gran Sorteo Aniversario!
Como los cumpleaños se festejan a lo grande, queremos que tus deseos vuelen alto. Hoy, 31 de mayo, es el día de cierre de nuestro gran sorteo.
Queremos premiar tu fidelidad con 13 grandes y espectaculares premios, uno por cada año, pensados especialmente para vos:
- Dos pasajes para vuelos nacionales de JetSMART
- Una noche con todo incluido en el Hotel Platino de Termas de Río Hondo para dos personas
- Tratamientos en Mares Spa
- Cenas inolvidables en Zambra (Termas de Río Hondo, Santiago del Estero), Costumbres y en Mora Bistró (Sheraton)
- Desayuno buffet para dos personas en Mora Bistró
Entradas para Love Up!, la experiencia inmersiva pensada para retratar recuerdos únicos.
Cómo participar
¿Todavía no participaste? ¡Te toma menos de un minuto! Escaneá el código QR que está en esta página (el anuncio a la izquierda), completá tus datos en el formulario digital ¡y cruzá los dedos! Además, recordá que si compartís la placa oficial del aniversario en tus historias de Instagram etiquetando a @clublagacetaok, ¡estás sumando doble chance! Tenés tiempo de anotarte hasta esta noche a las 23.59.
¡Gracias lectores por estos 13 años festejando juntos! Vamos por muchos más.