ALPAT en crisis: despidos, salarios en cuotas y alarma por el avance de importaciones chinas
La única productora de carbonato de sodio de América Latina atraviesa una fuerte caída de ventas, conflictos salariales y despidos en Río Negro. El gremio advierte que las importaciones desde China ponen en riesgo a la industria nacional.
Resumen para apurados
- ALPAT, la única productora de carbonato de sodio de Sudamérica, sufre una grave crisis en Río Negro con despidos y pagos en cuotas por la caída de ventas y avance importador.
- La firma produce 80 mil toneladas de las 120 mil necesarias para ser rentable. Enfrenta altos costos locales ($350/ton) frente a la competencia de importaciones chinas ($200/ton).
- El conflicto gremial y las protestas locales escalan ante el temor de nuevos despidos, reavivando el debate sobre la protección de la industria nacional frente a la recesión.
La crisis de ALPAT encendió una nueva alarma en el mapa industrial argentino. La empresa, ubicada en San Antonio Oeste, Río Negro, es la única productora de carbonato de sodio de América Latina y atraviesa un delicado escenario marcado por la caída del consumo interno, despidos y problemas financieros.
Según precisa el sitio especializado Mundogremial.com, la firma emplea a unos 420 trabajadores y mantiene abierto un Procedimiento Preventivo de Crisis mientras paga salarios en cuotas y acumula deudas con proveedores y contratistas.
Hasta el momento ya fueron desvinculados más de 30 trabajadores fuera de convenio, a los que se suman otros tres despidos de empleados convencionados.
ALPAT necesita vender más para sostener su producción
La empresa necesita producir al menos 120 mil toneladas anuales para mantener su rentabilidad. Sin embargo, actualmente apenas logra comercializar unas 80 mil toneladas.
El carbonato de sodio fabricado por ALPAT es un insumo estratégico para industrias como la del vidrio, parabrisas y distintos procesos químicos. Pero esos sectores también atraviesan una fuerte retracción debido a la caída del mercado interno y el freno de la actividad económica.
En ese contexto, la industria del litio aparece como una posible alternativa comercial para la compañía. No obstante, los altos costos logísticos desde la Patagonia hacia el norte argentino dificultan la competitividad del producto.
Importaciones chinas: preocupación por el impacto en la industria argentina
Uno de los principales focos de conflicto es el avance de importaciones provenientes de China, que ingresan al país a precios considerablemente más bajos que los costos locales de producción.
Según señalaron dirigentes sindicales, producir una tonelada de carbonato de sodio en Argentina cuesta alrededor de 350 dólares, mientras que el producto importado desde China ingresa a valores cercanos a los 200 dólares por tonelada.
Además, desde el sector cuestionaron la calidad del material importado. “Lo que llega desde China es de tercera o cuarta calidad, mientras que el producido acá es de primera o segunda”, afirmaron representantes gremiales.
La situación reavivó el debate sobre el impacto de las importaciones en la industria nacional. Empresarios y sindicatos advierten que el ingreso masivo de productos extranjeros afecta la producción local y pone en riesgo cientos de puestos de trabajo.
Protestas, cortes y reclamos por falta de pagos
La crisis ya derivó en protestas y cortes en los accesos a la planta de Río Negro. Trabajadores despedidos y prestadores de servicios iniciaron medidas de fuerza ante la demora en los pagos y las dificultades para cobrar indemnizaciones.
Una transportista que realizaba tareas entre las Salinas del Gualicho y la planta bloqueó uno de los ingresos tras denunciar una deuda superior a los siete millones de pesos.
“Hace meses nos rebotan cheques y nadie da respuestas”, denunció la prestadora afectada.
Temor por nuevos despidos en la industria
Mientras continúan las negociaciones entre el sindicato y la conducción de la empresa, crece la preocupación por una profundización del conflicto y posibles nuevos despidos.
La situación de ALPAT se suma a la crisis que atraviesan distintos sectores industriales argentinos, golpeados por la recesión, la caída del consumo y la competencia de productos importados.