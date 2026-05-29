Para adaptarse al césped sintético, San Martín modificó su rutina antes de visitar a Midland

Adaptarse para competir

Uno de los que se refirió al presente del equipo fue Jorge Juárez, que destacó la rápida recuperación anímica del grupo. “Dimos vuelta la página rápidamente y ya estamos enfocados en lo que viene. Midland es un equipo duro, que se hace fuerte en su cancha, pero nosotros somos San Martín y tenemos que salir a buscar el partido. El grupo está muy bien y trabajó de gran manera durante toda la semana”, expresó. Además, el mediocampista remarcó que el plantel debe responder ante la adversidad. “Es un torneo durísimo, donde todo cambia muy rápido. Tenemos que estar preparados para estos golpes y reaccionar enseguida”, agregó.