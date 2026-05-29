Para adaptarse al césped sintético, San Martín modificó su rutina antes de visitar a Midland

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán modificó sus entrenamientos en Tafí Viejo para adaptarse al césped sintético antes de visitar a Midland este domingo por la Primera Nacional.
- Tras sufrir dos derrotas consecutivas, el DT Andrés Yllana busca mitigar las ventajas de Midland simulando en Tafí Viejo las condiciones de juego que tendrán el domingo.
- El plantel confía en revertir la racha negativa y mantenerse en los primeros puestos del torneo, adaptándose rápidamente a una superficie poco habitual en la categoría.
San Martín continúa ajustando detalles de cara al compromiso del domingo frente a Midland y, por segundo día consecutivo, trasladó su entrenamiento al Complejo Deportivo La Diagonal de Tafí Viejo. La decisión no fue casual. El cuerpo técnico encabezado por Andrés Yllana busca que el plantel llegue lo mejor adaptado posible a una condición poco habitual dentro de la Primera Nacional: el césped sintético del estadio Raúl Roberto Sabureau, escenario donde el conjunto bonaerense suele hacerse fuerte.
La superficie representa una particularidad que puede influir directamente en el desarrollo del juego. La pelota circula con mayor velocidad, los controles exigen más precisión y los tiempos de reacción son diferentes a los que ofrece una cancha tradicional. Por eso, en Bolívar y Pellegrini entienden que cada detalle cuenta. Después de dos derrotas consecutivas, el objetivo pasa por minimizar cualquier factor que pueda favorecer al rival y llegar al partido con la mayor preparación posible.
#SanMartinTuc— Franco (@Franco8rueda) May 28, 2026
San MartÃn ya piensa en Midland y se entrena sobre cÃ©sped sintÃ©tico, adaptÃ¡ndose a la superficie que tendrÃ¡ el partido del domingo en el Estadio Ciudad de Libertad.
Midland de Local ganÃ³ 4 partidos, empatÃ³ 2 y perdiÃ³ solo 1 ante San MartÃn de San Juan. pic.twitter.com/cbEm5vAspO
Adaptarse para competir
Uno de los que se refirió al presente del equipo fue Jorge Juárez, que destacó la rápida recuperación anímica del grupo. “Dimos vuelta la página rápidamente y ya estamos enfocados en lo que viene. Midland es un equipo duro, que se hace fuerte en su cancha, pero nosotros somos San Martín y tenemos que salir a buscar el partido. El grupo está muy bien y trabajó de gran manera durante toda la semana”, expresó. Además, el mediocampista remarcó que el plantel debe responder ante la adversidad. “Es un torneo durísimo, donde todo cambia muy rápido. Tenemos que estar preparados para estos golpes y reaccionar enseguida”, agregó.
Juárez también dejó un mensaje para los hinchas en la previa de un partido importante. “Necesitamos que nos sigan apoyando, sobre todo cuando jugamos de local. El último partido no salió como esperábamos, pero este grupo da el ciento por ciento en cada entrenamiento y en cada encuentro. Estamos convencidos de que las cosas van a mejorar”, sostuvo.
Por su parte, Nicolás Ferreyra también transmitió tranquilidad pese al momento futbolístico. “El grupo sigue fuerte. Las dos derrotas dolieron, pero tampoco éramos los mejores cuando habíamos ganado dos partidos seguidos ni ahora somos los peores. Hablamos mucho puertas adentro sobre lo que pasó y ya estamos concentrados en Midland”, señaló.
En relación con la superficie sintética, aseguró que el plantel ya comenzó a adaptarse. “Es una cancha distinta, la única de este tipo que vamos a enfrentar durante el torneo. Por eso la practicamos durante la semana. Tenemos que ser protagonistas y jugar de la misma manera contra cualquier rival”, sostuvo.
El defensor también llamó a mantener la calma de cara a lo que viene. “Todavía falta muchísimo. Ni siquiera llegamos a la mitad del campeonato y seguimos cerca de los primeros puestos. Hay que tener paciencia porque el grupo está fuerte y convencido de lo que busca. El objetivo sigue estando al alcance y depende de nosotros seguir trabajando para conseguirlo”, concluyó.
Mientras tanto, San Martín completará este sábado su última práctica antes del viaje. El plantel se entrenará desde las 14 en el complejo Natalio Mirkin y, una vez finalizada la actividad, partirá rumbo al aeropuerto para abordar el vuelo de las 17.40 con destino a Buenos Aires. Allí quedará concentrado a la espera del duelo del domingo frente a Midland, en Libertad.