DeportesSan Martín de Tucumán

En la previa del duelo con Midland, San Martín recibió la bendición del arzobispo en La Ciudadela

El arzobispo Carlos Sánchez recorrió las instalaciones del club, bendijo al plantel y compartió un encuentro con dirigentes.

BENDICIÓN. El arzobispo Carlos Sánchez recorrió el campo de juego de La Ciudadela.
BENDICIÓN. El arzobispo Carlos Sánchez recorrió el campo de juego de La Ciudadela.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El arzobispo Carlos Sánchez bendijo las instalaciones de San Martín de Tucumán en La Ciudadela este martes, previo al partido ante Midland para brindar apoyo al plantel.
  • Junto a directivos, el arzobispo recorrió las instalaciones y el museo, entregando la bendición al plantel profesional a través de su referente Gonzalo Rodríguez.
  • Este encuentro fortalece la fe y la identidad del club tucumano de cara a sus próximos compromisos deportivos en el torneo de la Primera Nacional.
Resumen generado con IA

La Ciudadela vivió una jornada especial en la previa del partido que San Martín disputará este domingo frente a Midland. El club recibió la visita del arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, quien recorrió las instalaciones acompañado por dirigentes y representantes de la institución en un encuentro marcado por la fe, la reflexión y el sentido de pertenencia que caracteriza al mundo “santo”.

La actividad contó con la presencia del vicepresidente Nicolás Nasrallah, el vicepresidente Rafael Ponce de León, el prosecretario Gerónimo García Mirkin, el jefe de Prensa Sebastián Lorenzo Pisarello, integrantes de la Junta Fiscalizadora como Nery Nieto y Amira Nieto, además de los vocales de la comisión directiva Silvio Andrada, Bruno Rocchio y Federico Díaz.

Durante la recorrida, Sánchez visitó algunos de los espacios más emblemáticos de la institución. El estadio, el campo de juego, el museo y los vestuarios formaron parte del recorrido, que también incluyó una parada en uno de los sitios más simbólicos para los hinchas: el tradicional “arco de los milagros”, un lugar cargado de historias, anécdotas y recuerdos dentro de La Ciudadela.

CON LA DEL SANTO. El arzobispo sostiene la camiseta titular de San Martín junto al vicepresidente Nicolás Nasrallah (derecha) y el prosecretario Gerónimo García Mirkin. CON LA DEL "SANTO". El arzobispo sostiene la camiseta titular de San Martín junto al vicepresidente Nicolás Nasrallah (derecha) y el prosecretario Gerónimo García Mirkin.

Una bendición para lo que viene

Además de bendecir las distintas instalaciones del club, el arzobispo hizo llegar un mensaje especial para el plantel profesional. La bendición fue entregada a Gonzalo Rodríguez y, a través suyo, se extendió al resto de los futbolistas que integran el equipo dirigido por Andrés Yllana, en un gesto de acompañamiento y apoyo de cara a los próximos compromisos.

La visita concluyó en un clima de cordialidad y emoción, dejando una imagen poco habitual pero significativa en Bolívar y Pellegrini. En una semana marcada por la preparación para el viaje a Buenos Aires y el duelo contra Midland, la jornada permitió unir fe, identidad y pertenencia en uno de los lugares más representativos de la historia de San Martín.

BENDICIÓN AL PLANTEL. Gonzalo Rodríguez estuvo en La Ciudadela como representante de todos sus compañeros. BENDICIÓN AL PLANTEL. Gonzalo Rodríguez estuvo en La Ciudadela como representante de todos sus compañeros.
Temas Buenos AiresGonzalo RodríguezPrimera NacionalOscar MirkinSan MartínAndrés YllanaNicolás NasrallahRafael Ponce de León
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