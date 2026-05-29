En la previa del duelo con Midland, San Martín recibió la bendición del arzobispo en La Ciudadela

Durante la recorrida, Sánchez visitó algunos de los espacios más emblemáticos de la institución. El estadio, el campo de juego, el museo y los vestuarios formaron parte del recorrido, que también incluyó una parada en uno de los sitios más simbólicos para los hinchas: el tradicional “arco de los milagros”, un lugar cargado de historias, anécdotas y recuerdos dentro de La Ciudadela.