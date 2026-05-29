Dos argentinos fueron detenidos en Libia mientras participaban de una caravana humanitaria hacia Gaza

Resumen para apurados
- Dos activistas argentinos fueron detenidos el 24 de mayo en Libia por fuerzas locales mientras integraban una caravana de ayuda humanitaria rumbo a la Franja de Gaza.
- Integrantes del convoy 'Global Sumud Maghreb' perdieron contacto tras negociaciones en Sirte. Se estima que los dos mendocinos estarían retenidos en la ciudad de Bengasi.
- Cancillería argentina activó gestiones diplomáticas vía Túnez y con apoyo de Italia para confirmar la ubicación de los damnificados y asegurar su inmediata liberación.
María Paula Giménez (42) y Lucas Ezequiel Aguilera (49), dos argentinos oriundos de Mendoza, fueron detenidos en Libia mientras participaban de una caravana humanitaria con destino a la Franja de Gaza. Ambos integraban el convoy "Global Sumud Maghreb", compuesto por activistas, médicos y voluntarios de más de 20 países que buscaba trasladar alimentos, medicamentos y asistencia por vía terrestre.
Desde el domingo 24 de mayo no hay información oficial sobre su paradero ni sobre las condiciones en las que se encuentran. "Paula y Lucas salieron de Argentina el 5 de mayo, llegaron a Estambul y de allí partieron junto a todo el convoy, con personas de todo el mundo, a Libia. Estuvieron en el desierto, les dieron capacitaciones y durmieron en carpas. Llevaban 16 días parados porque no los dejaban pasar por Libia del Este, para seguir a Egipto y de ahí continuar al paso con Palestina", describió Nora Otin, madre de Giménez, al diario Los Andes.
Según relató la madre de la joven, el grupo intentó avanzar nuevamente en el marco de una negociación con autoridades locales el domingo. Algunos integrantes se movilizaron en ambulancias del propio convoy para intentar llegar a un punto de contacto en Sirte con representantes oficiales. Fue en ese desplazamiento donde se produjo la detención de diez personas. "El domingo 24 hubo algunas comunicaciones con quienes estaban en el convoy, hasta que a las 15.59 (hora argentina) se cortó toda comunicación con esas diez personas, entre ellas, mi hija, y no hemos vuelto a tener contacto ni saber nada", explicó Otin.
La madre también indicó que la otra parte del convoy fue desplazada del lugar el lunes, pero los organizadores de la flotilla mantienen informados a los familiares. "Nos han contado que están los abogados tratando de resolver la situación", agregó.
Gestiones diplomáticas
Tras conocerse la detención, la Cancillería argentina informó que se activaron de inmediato gestiones diplomáticas a través de la Embajada en Túnez, que tiene competencia concurrente sobre Libia. El objetivo fue coordinar acciones con representaciones de otros países con presencia en la zona para corroborar la información disponible, establecer el estado de los ciudadanos argentinos y avanzar en pedidos formales para su liberación.
Desde el Palacio San Martín señalaron que, si bien aún no existe una confirmación oficial por parte de las fuerzas que controlan el este libio sobre la nómina completa de detenidos ni sobre su ubicación exacta, la información recopilada hasta el momento permite sostener que Giménez y Aguilera se encuentran entre el grupo retenido y que estarían alojados en la ciudad de Bengasi.
El 26 de mayo, la Embajada argentina en Túnez envió un pedido de cooperación a la representación diplomática de Italia en Libia, debido a que ese país cuenta con presencia en el territorio. A partir de ese contacto, el cónsul italiano logró acceder a ciudadanos de su nacionalidad que también habían sido detenidos, aunque no se le permitió ingresar ni establecer contacto con los argentinos.
El caso generó preocupación entre familiares, organizaciones sociales y la agencia de noticias Nodal, donde ambos trabajaban, mientras las gestiones diplomáticas continúan.