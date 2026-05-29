Dos argentinos fueron detenidos en Libia mientras participaban de una caravana humanitaria hacia Gaza

Desde el domingo 24 de mayo no hay información oficial sobre su paradero ni sobre las condiciones en las que se encuentran. "Paula y Lucas salieron de Argentina el 5 de mayo, llegaron a Estambul y de allí partieron junto a todo el convoy, con personas de todo el mundo, a Libia. Estuvieron en el desierto, les dieron capacitaciones y durmieron en carpas. Llevaban 16 días parados porque no los dejaban pasar por Libia del Este, para seguir a Egipto y de ahí continuar al paso con Palestina", describió Nora Otin, madre de Giménez, al diario Los Andes.