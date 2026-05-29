El riesgo país hilvanó su séptima baja y quedó al filo del valor más bajo de la era Milei

Resumen para apurados
- El riesgo país de Argentina cayó este viernes a 488 puntos, sumando su séptima baja consecutiva por el alza de los bonos soberanos bajo la gestión financiera de Javier Milei.
- La baja responde a la mejora crediticia de Fitch, el desembolso de USD 1.000 millones del FMI y el éxito del Tesoro en renovar los vencimientos de deuda sin tasas excesivas.
- El Banco Central prevé alcanzar anticipadamente la meta anual de acumular 10.000 millones de dólares en reservas, consolidando la estabilidad cambiaria a mediano plazo.
El equipo económico de Javier Milei cierra una de sus semanas más robustas en el frente financiero. Impulsado por la racha positiva de los activos locales y un contexto global favorable, el riesgo país hilvanó su séptima caída consecutiva, ubicándose este viernes en 488 puntos básicos.
Con este retroceso, el índice que mide JP Morgan queda a un paso de batir el récord mínimo de la era actual: los 483 puntos registrados el pasado 28 de enero. La flexibilización del riesgo país responde de manera directa a la valorización de los bonos soberanos en dólares, que en la jornada de hoy anotaron un progreso del 0,50% en Wall Street, acumulando una contracción mensual del 13,9%.
La tendencia verde no se limitó a la renta fija. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs) operaron en terreno positivo, lideradas por Telecom con un salto del 6%. Este dinamismo local sintonizó con la apertura alcista de las principales pizarras neoyorquinas, donde tanto el Dow Jones como el Nasdaq mostraron avances del 0,50%.
De acuerdo con los analistas del mercado, este "viento de cola" es el resultado de una combinación de factores que se vienen encadenando desde principios de mayo, comenzando con la mejora crediticia por parte de la calificadora Fitch, que elevó la nota de la deuda argentina.
A esto se sumó el respaldo internacional del FMI al aprobar la última revisión del programa y desembolsar US$ 1.000 millones directos a las reservas, y finalmente el test de deuda superado por el Tesoro, que logró convalidar una renovación del 114% de sus vencimientos sin la necesidad de ofrecer tasas de interés excesivas.
Desde la consultora Inversiones en Bolsa (IEB) destacaron en su informe semanal que el riesgo país pasó de 550 puntos a perforar los 500 al cierre del jueves, impulsado por un mejor contexto global, mejores datos de actividad económica local y señales claras sobre el financiamiento para los vencimientos de este año.
Más allá del termómetro de los bonos, el Banco Central de la República Argentina se encamina a sellar otro hito histórico este viernes al alcanzar los US$ 10.000 millones comprados en lo que va del año, lo que implicaría cumplir de forma anticipada con el objetivo anual de acumulación de reservas trazado en diciembre pasado.
Tras acelerar el ritmo de absorción el jueves con una compra neta de US$ 447 millones, la autoridad monetaria ya consolidó US$ 9.686 millones en el año (el 97% de la meta), convirtiendo a mayo en el segundo mes más proactivo en materia cambiaria con US$ 2.526 millones acumulados.
En el mercado de divisas, la jornada transcurre sin grandes sobresaltos: el dólar oficial minorista se mantiene estable en la pizarra del Banco Nación a $ 1.430, mientras que el tipo de cambio mayorista experimenta una leve corrección del 0,14%, posicionándose en $ 1.412.