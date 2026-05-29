El riesgo país hilvanó su séptima baja y quedó al filo del valor más bajo de la era Milei

Con este retroceso, el índice que mide JP Morgan queda a un paso de batir el récord mínimo de la era actual: los 483 puntos registrados el pasado 28 de enero. La flexibilización del riesgo país responde de manera directa a la valorización de los bonos soberanos en dólares, que en la jornada de hoy anotaron un progreso del 0,50% en Wall Street, acumulando una contracción mensual del 13,9%.