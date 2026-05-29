Orden táctico, resultados y una superficie que marca diferencias: así llega Midland, el rival de San Martín

La visita a Midland aparece como mucho más que un partido para San Martín. Después de las derrotas consecutivas frente a Gimnasia y Tiro y Atlanta, el equipo de Andrés Yllana necesita una reacción que vaya más allá del resultado. Necesita recuperar confianza, funcionamiento y señales futbolísticas en un escenario que promete ser complejo. Del otro lado estará uno de los equipos que más sorprendió en esta primera parte de la temporada y que, a fuerza de regularidad, logró instalarse en la pelea por los primeros puestos de la zona B.