Tucumán se pone en "modo actividades a pleno" durante el fin de semana

Resumen para apurados
- Tucumán presentará este fin de semana una variada agenda recreativa, cultural y deportiva en varias localidades para incentivar el esparcimiento de vecinos y turistas.
- Las opciones incluyen ferias, trekking, paseos guiados y festivales musicales en municipios como San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Yerba Buena, Simoca y Concepción.
- Esta iniciativa busca dinamizar el turismo interno, reactivar la economía de los emprendedores locales y consolidar a la provincia como un polo de atracción de fin de semana.
Con actividades para todas las edades y opciones que combinan naturaleza, música, turismo urbano y encuentros al aire libre, la provincia volverá a desplegar una programación diversa durante el fin de semana. Recorridos guiados, ferias, espectáculos, circuitos turísticos, competencias deportivas y experiencias gastronómicas formarán parte de una agenda pensada para que tucumanos y visitantes puedan descubrir y disfrutar cada rincón del destino.
VIERNES 29
Gran Previa: Esperando “El Diablo Viste a la Moda 2” | Concepción | 20 | Teatro de La Estación
Master Class Zumba | La Cocha | 17.30 | Avenida Belgrano
Ruta de la Empanada | San Miguel de Tucumán | 12 | Laprida 50
Museo a Cielo Abierto | San Miguel de Tucumán | 19.30 | Laprida 50
Bus Turístico Nocturno | San Miguel de Tucumán | 19 | Laprida 50
Circuito a pie | San Miguel de Tucumán | 9.30 | Congreso 181
Peña Cultural El Cardón | San Miguel de Tucumán | 22 | Las Heras 50
Virus Locura 40 años | San Miguel de Tucumán | 21 | Teatro Mercedes Sosa
Trinche | San Miguel de Tucumán | 21.30 | Teatro Alberdi
Día del Folclorista | Simoca | 21 | Casa de la Cultura
Muestra anual: Academia Aires | Tafí Viejo | 19.30 | Casa de la Cultura
Yoga | Yerba Buena | 19 | Casa del Adulto Mayor
SÁBADO 30
Lagoferiantes | El Cadillal | 21 | Predio Lagoferiantes
Taller de Cocina Sin Gluten | Concepción | 9 a 12 | C.I.C. Barrio Policial
Taller de Bordado Latinoamericano | Colalao del Valle | 16 a 19 | Iglesia Nuestra Señora del Rosario
Desafío del Sol | Las Talitas | Las Talitas
Trekking Raco – Portezuelo | Raco | 9 | Estación de Servicio Ruta 341
Trekking Portezuelo – Raco | 9 | Club Juventud Unida Ruta 340
Bus Turístico Especial Ciudadela | San Miguel de Tucumán | 11| Laprida 50
Las Luces de mi Ciudad – Edición Especial | San Miguel de Tucumán | 20 | Salida Laprida 50
Encuentro de Cultura Joven: danza urbana, rap y freestyle | San Miguel de Tucumán | 17| Casa de la Cultura – Parque 9 de Julio
Taller de Mini Murales | San Miguel de Tucumán | 17 | Campus Educativo Ambiental
Las Guerreras Doradas | San Miguel de Tucumán | 18| Teatro Municipal Rosita Ávila
Circuito a pie | San Miguel de Tucumán | 9.30| Congreso 181
Peña Cultural El Cardón | San Miguel de Tucumán | 22 | Las Heras 50
Topa | San Miguel de Tucumán | 21 | Teatro Mercedes Sosa
Feria de Artesanos | Simoca | 8 a 16| Predio Mercedes Sosa
Caminata a la Niña + Cruz | Tafí Viejo | 9| Salida Hostería Atahualpa Yupanqui
Yoga | Yerba Buena | 15.30 h | Jardín Botánico Horco Molle
Bici Tour | Yerba Buena | 15 | Oficina de Informes
City Tour | Yerba Buena | 10 | Salida Plaza Independencia
DOMINGO 31
Banda Municipal | Aguilares | 18.30 | Plaza 25 de Mayo
Feria de Artesanos y Emprendedores | Concepción | 15 | Plaza Haimes
Feria de los Emprendedores | Famaillá | 17| Paseo Parque Temático
Vuelta Monteros MTB | Monteros | 8 | Salida Monteros Voley Club
Paseo Atahualpa Yupanqui | Raco | 16 | Casa de la Cultura
Romería del Rocío | San Miguel de Tucumán | 13 | Museo de la Industria Azucarera
Bus Turístico | San Miguel de Tucumán | 11 y 16| Laprida 50
Feria Quinto Centenario | San Miguel de Tucumán | 17 a 23 | Parque 9 de Julio
Ruta del Sánguche de Milanesa | San Miguel de Tucumán | 20 | Laprida 1° cuadra
Feria de Emprendedores | San Miguel de Tucumán | 18 a 00 | Plaza Independencia
Paseo Gastronómico | San Miguel de Tucumán | 18 a 1 | Plaza Independencia
Taller de Tango | San Miguel de Tucumán | 19.30| Plaza Urquiza
Raíces Latinas | San Miguel de Tucumán | 20 | Teatro San Martín
Musical Estrellas Doradas | San Miguel de Tucumán | 18| Teatro Alberdi
Tour Religioso | Tafí Viejo | 7.30 | Mercado Municipal
Feria de Emprendedores y Artesanos | Tafí Viejo | 16 a 22 | Mercado Municipal
Entrenamiento MTB | Tafí Viejo | 10 | Monte Chill
VIERNES Y SÁBADO
Circuito a pie | San Miguel de Tucumán | 9.30| Congreso 181
Circo Ánimas | San Miguel de Tucumán | Desde las 18| Catamarca y Av. Sarmiento
Peña Cultural El Cardón | San Miguel de Tucumán | 22| Heras 50
Espectáculo Luces y Sonidos de la Independencia | San Miguel de Tucumán | 19.30 h | Casa Histórica
SÁBADO Y DOMINGO
Feria de Producción Local | Raco | 10.30 a 17 | Centro Policial
VIRGEN DH – Tucumán Gravity | San Javier | desde las 8 | San Javier
Feria de Artesanos | San Miguel de Tucumán | 16 a 00| Parque Avellaneda
Feria Gourmet | San Miguel de Tucumán | 17 a 00| Parque El Provincial
Birra Fest | San Miguel de Tucumán | 18 | Parque Avellaneda
La agenda permanente
Las actividades también tienen programación semanal:
Museo Arqueológico El Cadillal | El Cadillal | Lunes a viernes 10 a 18/ sábado, domingo y feriados 11 a 19| El Cadillal
Museo Arqueológico Los Menhires | El Mollar | Domingo y lunes 9 a 14 / martes a sábados y feriados 9 a 19| El Mollar
Visitas guiadas a Ruinas de San José | Lules | 8 a 13| Ruinas de San José
Espectáculo Cristo Resplandeciente | San Javier | 19.30 y 20 | Cristo Bendicente
Finde Patrio | San Miguel de Tucumán | desde las 22 | Lo de la paliza
Mapping: Aparición de la Madre de Dios | San Pedro de Colalao | 19.30 y 20 | Gruta Nuestra Señora de Lourdes
Casa Histórica de la Independencia | San Miguel de Tucumán | Martes a viernes 9 a 13 y 16 a / sábados, domingos y feriados 9 a 20 | Congreso 141
Espectáculo Luces y Sonidos de la Independencia | San Miguel de Tucumán | 19.30| Casa Histórica (jueves, viernes y sábados)
Taller de cerámica con Ramona Luna | Tafí del Valle | Todo el mes | Contacto: 3815433998
Liga de Clubes - Cestoball | Tafí Viejo
Love Up | Yerba Buena | Todo el mes | Shopping El Portal