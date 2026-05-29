Tucumán se pone en "modo actividades a pleno" durante el fin de semana

Con actividades para todas las edades y opciones que combinan naturaleza, música, turismo urbano y encuentros al aire libre, la provincia volverá a desplegar una programación diversa durante el fin de semana. Recorridos guiados, ferias, espectáculos, circuitos turísticos, competencias deportivas y experiencias gastronómicas formarán parte de una agenda pensada para que tucumanos y visitantes puedan descubrir y disfrutar cada rincón del destino.