Agenda cultural: Luis Soria presenta hoy la emblemática obra "Mujeres Argentinas" en Yerba Buena

La noche de este viernes se vestirá de gala folclórica en la "Ciudad Jardín". En el marco del prestigioso Ciclo de Recitales de Sadaic, el cantante Luis Soria, ampliamente conocido en la región como "La Voz del Norte", subirá al escenario de la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1850) para recrear una de las piezas fundamentales del cancionero popular nacional: "Mujeres Argentinas".