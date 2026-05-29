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Agenda cultural: Luis Soria presenta hoy la emblemática obra "Mujeres Argentinas" en Yerba Buena

El intérprete, apodado "La Voz del Norte", se presentará esta noche, a las 21, en la Casa de la Cultura. Entrada libre y gratuita.

MÚSICA. una oportunidad única para reencontrarse con las raíces de nuestra identidad y rendir homenaje a las grandes mujeres de la patria
MÚSICA. una oportunidad única para reencontrarse con las raíces de nuestra identidad y rendir homenaje a las grandes mujeres de la patria
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El cantante Luis Soria presenta la obra 'Mujeres Argentinas' este viernes a las 21 en la Casa de la Cultura de Yerba Buena, en un recital de Sadaic con entrada gratuita.
  • Acompañado por los músicos Topo Bejarano y Favio Ávila, Soria recreará este álbum de 1969 de Ariel Ramírez y Félix Luna, que rinde homenaje a grandes mujeres de la patria.
  • El evento busca democratizar el acceso a la cultura en la región y revalorizar el legado histórico y musical del folclore nacional de cara a las nuevas generaciones.
Resumen generado con IA

La noche de este viernes se vestirá de gala folclórica en la "Ciudad Jardín". En el marco del prestigioso Ciclo de Recitales de Sadaic, el cantante Luis Soria, ampliamente conocido en la región como "La Voz del Norte", subirá al escenario de la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1850) para recrear una de las piezas fundamentales del cancionero popular nacional: "Mujeres Argentinas".

El evento comenzará puntualmente a las 21 y, bajo la premisa de democratizar el acceso a la cultura, la entrada será totalmente gratuita para vecinos y visitantes.

Un viaje por la identidad y el legado femenino

Publicada originalmente en 1969, "Mujeres Argentinas" es una obra cumbre concebida por el talento del compositor Ariel Ramírez y el rigor del historiador y poeta Félix Luna. Se trata de un álbum conceptual indispensable que rescata y reivindica las huellas de aquellas mujeres que marcaron a fuego el rumbo político, social y cultural de nuestro país.

A través de una exquisita variedad de ritmos regionales, las composiciones no solo relatan hazañas históricas, sino que se sumergen profundamente en los dolores, los amores, las luchas y los legados de sus protagonistas.

Para esta velada especial, Luis Soria propone un abordaje sonoro íntimo y rico en matices. No estará solo en esta travesía musical; lo acompañarán dos destacados y respetados músicos de la escena: Topo Bejarano en vientos y percusión, y Favio Ávila a cargo del piano y el charango.

El repertorio completo de la noche

Los asistentes tendrán el privilegio de disfrutar de la interpretación íntegra de las ocho piezas clásicas que componen la obra, cada una representando un ritmo nativo diferente:

Manuela la Tucumana (Triunfo)

Gringa Chaqueña (Galopa/Guarania)

Rosarito Vera, Maestra (Zamba)

Las Cartas de Guadalupe (Canción)

En casa de Mariquita (Refalosa)

Dorotea la Cautiva (Milonga)

Alfonsina y el Mar (Zamba)

Juana Azurduy (Cueca)

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